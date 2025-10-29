स्मॉग की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, गाजियाबाद के वसुंधरा में सबसे खराब AQI; क्या है राजधानी का हाल?

गाजियाबाद सबसे जहरीला, सिरी फोर्ट-पूसा भी 'गंभीर' श्रेणी में

दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो गई है। गाजियाबाद में AQI 377 तक पहुँच गया, जबकि सिरी फोर्ट और पूसा-2 में 328 दर्ज किया गया। नेहरू नगर में 321 और वजीरपुर में 308 AQI के साथ ये सभी इलाके 'गंभीर' श्रेणी में हैं। ऐसे में सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन और दृश्यता में कमी आम हो गई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीज बाहर निकलने से बचें और N95 मास्क का इस्तेमाल करें।