दिल्ली में सवा करोड़ की 'बारिश चोरी': बादलों के इंतजार में आसमान ताकते रहे लोग, अब थाने में शिकायत दर्ज
दिल्ली में युवा कांग्रेस ने 'बारिश चोरी' की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि क्लाउड सीडिंग के नाम पर सवा करोड़ की बारिश चोरी हो गई। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दिल्ली सरकार पर प्रचार करने का आरोप लगाया और इस मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से दिल्लीवासियों को गुमराह न करने की अपील की।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में चोरी का एक अजब मामला सामने आया है। यहां एक थाने में बारिश चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि दिल्ली के लोग दिनभर राह तकते रहे और 'सवा करोड़' की बारिश चोरी हो गई।
गौरतलब है कि दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के खिलाफ 'वर्षा चोरी' को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के बाद कहा कि दिल्ली में सवा करोड़ रुपए की वर्षा चोरी हो चुकी है।
प्रचार ही करती रह गई दिल्ली सरकार
कानपुर से जहाज उड़ता है दिल्ली के लिए, क्लाउड सीडिंग के नाम पर, और फिर भाजपा सरकार उसके लिए प्रचार करती है कि 15 से 20 मिनट के अंदर दिल्ली के अंदर वर्षा होगी, और प्रदूषण से निजात मिलेगी। पर पूरी दिल्ली में इस प्रकार कहीं भी वर्षा देखने को नहीं मिली।
दिल्ली सरकार के जो लोग वर्षा चोरी के जिम्मेदार वो हों गिरफ्तार
लाकड़ा ने दिल्ली पुलिस से मांग की कि दिल्ली सरकार के वो लोग जो इस वर्षा चोरी से लिप्त है उन पर जल्द से जल्द जांच बैठाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी यह अपील कि वो, इस प्रकार के कृत्य कर दिल्ली वासियों को गुमराह न करे और जल्द से जल्द प्रदूषण से राहत देने के लिए कदम उठाएं।
दिल्ली चोरी हो गई #बारिश... प्रदेश युवा कांग्रेस ने थाने में दर्ज कराई शिकायत pic.twitter.com/9Qnd7OTaPp— Pooja TRIPATHI (@PoojaT189) October 29, 2025
