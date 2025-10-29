'कृत्रिम वर्षा का धोखा कर दिल्ली वालों के 3.5 करोड़ बर्बाद...', आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार पर हमला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को भी दिल्ली सरकार की कृत्रिम वर्षा योजना पर फिर सवाल उठाए। आप ने कहा कि कृत्रिम वर्षा के दावों के बावजूद कोई वर्षा रिकार्ड नहीं हुई और राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे प्रयाेग की संभावना पर संदेह जताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे लेकर प्रेसवार्ता कर आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने इसे फर्जीवाड़ा बताते हुए दिल्ली की जनता के 3.50 करोड़ रुपये बर्बाद करने पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कृत्रिम वर्षा के नाम पर न सिर्फ टैक्स का पैसा बर्बाद किया बल्कि दिल्लीवालों के साथ धोखा भी किया है।

कहा कि नौ माह पहले भाजपा की ही केंद्र सरकार ने आइएमडी, सीएक्यूएम और सीपीसीबी से वैज्ञानिकों से राय लेकर संसद में कहा था कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा नहीं कराई जा सकती है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सर्दी के दौरान दिल्ली में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं है। अगर बादल बरसे भी तो पानी की एक बूंद जमीन तक नहीं पहुंचेगी।

उल्टा, इसमें इस्तेमाल केमिकल से दिल्लीवालों को बीमारियां हो सकती हैं। फिर भी रेखा गुप्ता सरकार कृत्रिम वर्षा के नाम पर दिल्लीवालों को क्यों बेवकूफ बना रही है? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दीवाली के अगले दिन ही कृत्रिम वर्षा कराने की बात कही थी, लेकिन नहीं करा पाई।