    'मां कसम अब नहीं करूंगा...', जब युवक ने ChatGPT को बनाया हथियार तो गिड़गिड़ाने लगा स्कैमर

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    दिल्ली के एक युवक ने ऑनलाइन धोखेबाज से निपटने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया। उसे फेसबुक पर भारी डिस्काउंट पर अप्लायंसेज और फर्नीचर खरीदने का मैसेज आ ...और पढ़ें

    लालच और जल्दबाजी में फंस गया स्कैमर। सौजन्य- सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ऑनलाइन फ्रॉड का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां स्कैमर खुद शिकार बन गया। राजधानी के एक व्यक्ति ने ChatGPT के जरिए एक नकली पेमेंट लिंक बनाया, जिसमें स्कैमर की जियोलोकेशन और उसके चेहरे की तस्वीर कैप्चर हो गई। इसके बाद व्यक्ति ने साइबर ठग को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    व्यक्ति को फेसबुक पर महंगे सामान को सस्ते में खरीदने का मैसेज मिला। ठग ने खुद को उसके कॉलेज का सीनियर बताया और आईएएस ऑफिसर बताया और कहा कि उसके एक दोस्त का तबादला हो गया है, जो एक सीआरपीएफ ऑफिसर है। इसलिए वह अप्लायंसेज और फर्नीचर भारी डिस्काउंट बेच रहा है।

    इस पर शक होने पर व्यक्ति ने लालच करने की बजाय समझ दिखाई और फ्रॉड करने वाले शातिर को एक्सपोज करने का निर्णय लिया। दरअसल, क्योंकि ठग ने जिस सीनियर की बात की थी, व्यक्ति के पास पहले से उसका मोबाइल नंबर था। उसने भुगतान करने की जगह चैटजीटीपी का इस्तेमाल कर एक वेबपेज बनाया, जिससे जियोलोकेशन/फ्रंट-कैमरा कैप्चर लिंक कोड जेनरेट किया। इसके बाद उसने स्कैमर को लिंक भेजकर कहा कि इस पर QR कोड अपलोड कर दे ताकि उसे पेमेंट करने में आसानी हो।

    इस पर ठग लालच में आ गया और तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर दिया। इससे व्यक्ति के पास उसकी लोकेशन और फोटो आ गई। फिर क्या था व्यक्ति ने स्कैमर को यह बात बताई तो वह रहम की भीख मांगने लगा। व्यक्ति ने ठग को उसकी फोटो भेजते हुए कहा कि तुम्हारी लोकेशन पर राजस्थान पुलिस को भेज दिया है, अब जेल में खूब मजे करना। इस पर उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि वह अपनी मां की कसम खाता है कि वह अब फ्रॉड नहीं करेगा। व्यक्ति ने इस वाकये को Reddit पर शेयर किया, जो अब वायरल हो गई है।

