26 करोड़ के GST घोटाले का शिकार हुआ छात्र, ठगी का पता चलने पर उड़े पीड़ित के होश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के त्रि नगर इलाके में रहने वाले एक छात्र के साथ बड़ा जीएसटी स्कैम सामने आया है। आज्ञात धोखेबाजों ने उसके पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए करीब 26 करोड़ रुपये के कारोबार का फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छात्र को इस धोखाधड़ी का पता तब लगा, जब उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। रिटर्न भरते समय उसे आयकर विभाग के पोर्टल पर अपने नाम से जुड़ा लगभग 26 करोड़ रुपये का जीएसटी टर्नओवर दिखा, जिसे देखकर वह हैरान रह गया।

घबराकर उसने तुरंत जीएसटीएन पोर्टल पर जानकारी जांची, जहां पता चला कि 10 जून 2024 को उसके नाम पर एक फर्म को धोखे से रजिस्टर किया गया था। यह फर्म कई महीनों तक एक्टिव रही और 31 दिसंबर 2024 को उसकी जानकारी के बिना ही रजिस्ट्रेशन रद कर दिया गया।

ऑफिशियल पोर्टल से प्राप्त दस्तावेजों में दर्ज जानकारी से स्पष्ट है कि इस अवधि के दौरान फर्म का इस्तेमाल कथित रूप से कई करोड़ रुपये के जीएसटी ट्रांजैक्शन करने के लिए किया गया होगा। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसने न तो किसी फर्म के नाम से कोई व्यवसाय किया है। उसने कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी नहीं किया। इसलिए उसके पैन और आधार का इस्तेमाल पूरी तरह धोखाधड़ी का मामला प्रतीत होता है।