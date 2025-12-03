बिहार से दिल्ली गांजा सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार, पहले 35 KG गांजे साथ अरेस्ट हुए थे चार शातिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार से दिल्ली में गांजा आपूर्ति करने वाले एक ड्रग्स तस्कर को मध्य जिला की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने बिहार के सुपौल जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बीते जुलाई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने इसके चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चारों के पकड़े जाने के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था। टेक्निकल सर्विलांस और बिहार पुलिस के साथ बेहतर समन्वय से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया जा सका। एडिशनल डीसीपी मध्य जिला ऋषि कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम रवि उर्फ बाबूलाल है। वह सुपौल, बिहार का रहने वाला है। 26 जुलाई को एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर राजघाट डीटीसी बस डिपो के पीछे लूप रोड के पास तीन आरोपित कौशल कुमार (ड्राइवर), मणि भूषण और विनोद मंडल को गिरफ्तार किया था।