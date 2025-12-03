Language
    बिहार से दिल्ली गांजा सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार, पहले 35 KG गांजे साथ अरेस्ट हुए थे चार शातिर

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बिहार से गांजा सप्लाई करने वाले एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। एंटी-नारकोटिक्स सेल ने उसे बिहार के सुपौल जिले से पकड़ा। जुलाई मे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार से दिल्ली में गांजा आपूर्ति करने वाले एक ड्रग्स तस्कर को मध्य जिला की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने बिहार के सुपौल जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बीते जुलाई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने इसके चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद किया था।

    चारों के पकड़े जाने के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बच रहा था। टेक्निकल सर्विलांस और बिहार पुलिस के साथ बेहतर समन्वय से मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया जा सका।

    एडिशनल डीसीपी मध्य जिला ऋषि कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम रवि उर्फ बाबूलाल है। वह सुपौल, बिहार का रहने वाला है। 26 जुलाई को एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर राजघाट डीटीसी बस डिपो के पीछे लूप रोड के पास तीन आरोपित कौशल कुमार (ड्राइवर), मणि भूषण और विनोद मंडल को गिरफ्तार किया था।

    पुलिस के अनुसार, कार की डिग्गी से 35 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इनसे पूछताछ के बाद दिल्ली से एक अन्य आरोपी गणेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में पुलिस को पता चला था चारों रवि उर्फ बाबूलाल के लिए काम करते थे। बाबूलाल उन्हें कमीशन देता था। उसके बाद पुलिस ने रवि की तलाश शुरू कर दी थी।

    वहीं, उसके सुपौल स्थित घर पर कई बार छापामारी की गई लेकिन, वह हाथ नहीं आ रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह नेपाल भाग गया था। एसीपी सुलेखा जगरवार व इंस्पेक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बीते 27 नवंबर को राघोपुर, सुपौल से रवि को गिरफ्तार कर लिया।

     