IGI एयरपोर्ट पर फर्जी गतिविधियों के मामलों में पुलिस का एक्शन, 6 फर्जी एजेंट समेत 54 की गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) थाना पुलिस ने इस साल नवंबर के महीने में अवैध गतिविधियों और जाली दस्तावेज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ा अभियान चलाते हुए कुल 54 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार किए गए कुल 54 व्यक्तियों में, पुलिस ने फ़र्ज़ी वीज़ा और पासपोर्ट से संबंधित गंभीर मामलों में 26 आरोपित भी शामिल है, जिनमें 6 फ़र्ज़ी एजेंट भी शामिल हैं जो लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने का लालच देते थे।

दलालों पर भी सख्त कार्रवाई इसके अतिरिक्त अवैध गतिविधियों और एयरपोर्ट परिसर में सक्रिय दलाली (टाउटिंग) के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए नवंबर महीने में ही 28 दलालों (टाउट्स) को भी गिरफ़्तार किया है। यह कार्रवाई एयरपोर्ट पर यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने और ठगने वाले दलालों के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई की है।