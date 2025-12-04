ऑनलाइन शैंपू ऑर्डर करने के चक्कर में युवती ने गंवाए 1.48 लाख, लिंक पर क्लिक करते ही खाता हो गया साफ

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवती के व्हाट्सएप पर पता अपडेट कराने का लिंक भेजकर 1.48 लाख रुपये साफ कर दिए। नौचंदी थाने की साइबर टीम ने युवती के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

नौचंदी थाना क्षेत्र के कुंज विहार निवासी उत्कर्ष खन्ना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ नवंबर को उसकी बहन कोमल खन्ना ने ऑनलाइन शैंपू ऑर्डर किया था। 26 नवंबर को उनकी बहन के मोबाइल पर पैकेज डिलीवरी फेल का एसएमएस आया।