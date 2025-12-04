Language
    ऑनलाइन शैंपू ऑर्डर करने के चक्कर में युवती ने गंवाए 1.48 लाख, लिंक पर क्लिक करते ही खाता हो गया साफ

    By Vinod Phogat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:43 AM (IST)

    मेरठ में एक युवती ऑनलाइन शैंपू ऑर्डर करने के चक्कर में साइबर ठगी का शिकार हो गई। उसके व्हाट्सएप पर पता अपडेट करने का लिंक आया, जिस पर क्लिक करते ही उस ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवती के व्हाट्सएप पर पता अपडेट कराने का लिंक भेजकर 1.48 लाख रुपये साफ कर दिए। नौचंदी थाने की साइबर टीम ने युवती के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

    नौचंदी थाना क्षेत्र के कुंज विहार निवासी उत्कर्ष खन्ना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आठ नवंबर को उसकी बहन कोमल खन्ना ने ऑनलाइन शैंपू ऑर्डर किया था। 26 नवंबर को उनकी बहन के मोबाइल पर पैकेज डिलीवरी फेल का एसएमएस आया।

    साथ में ही पता अपडेट का लिंक भी दिया हुआ था। लिंक को क्लिक करते हुए कोमल के बैंक खाते से दो बार में 1.48 लाख रुपये साफ हो गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की।

    थाना प्रभारी इलम सिंह पंवार का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सेल की टीम जांच पड़ताल में जुटी है।

