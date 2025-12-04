साइबर अपराधी बदल रहे ठगी के तरीके, चूके तो खाली हो जाएंगे खाते

जागरण संवाददाता, कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस के लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद लोग ठगों के जाल में फंसकर अपने रुपये गंवा रहे हैं। साइबर अपराधी भी ज्वलंत मुद्दों को देखते हुए नए-नए तरीके लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसे वे लोगों को डराकर या ज्यादा लालच दिखा बैंक खाते खाली कर रहे हैं।

दिल्ली धमाके में आतंकी जुड़ाव के नाम पर तो कहीं ई-चालान का भुगतान करने, अखाद्य तेल की सप्लाई के नाम पर ठगी समेत नए-नए तरीकों का सिलसिला जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, ठगों के पास भले ही नए-नए तरीके हैं, लेकिन उनसे बचाव के लिए सिर्फ एक ही तरीका जागरूकता है।

साइबर अपराधियों से निपटने के लिए कमिश्नरेट पुलिस जितनी तेजी से काम कर रही है और लोगों को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूक कर रही है। उतनी ही तेजी से साइबर अपराधी भी समय-समय पर अपने ठगी के तरीकों को बदलते जा रहे हैं।

साइबर अपराधरी पहले ओटीपी पूछकर लोगों के बैंक खाते खाली करते थे। जब साइबर क्राइम टीम ने लोगों को ओटीपी बताने से मना करने के लिए जागरूक किया तो फिर क्यूआर कोड भेजकर रिश्तेदारों से रुपये मंगवाने का झांसा देना शुरू कर दिया।

ठगी का ये क्रम लंबे समय चला और ठगों की चाल जब लोग समझने लगे तो फिर से साइबर अपराधियों ने अपना पैतरा बदला। कस्टम और दिल्ली क्राइम ब्रांच अधिकारी बन लोगों को फोन कर उनके मित्र के विदेश से कीमती उपहार आने का झांसा देकर कस्टम ड्यूटी आदि के नाम ठगी शुरू हो गई।

इसके बाद कभी सैन्यकर्मी बन गृहस्थी का सामान बेचने तो कभी पुरानी स्कूटी या साइकिल खरीदने तो कभी मिठाई का आर्डर देने के नाम पर ठगी हुई। अब साइबर अपराधियों ने बिल्कुल नया तरीका अपनाया। दिल्ली बम धमाके में शहर में आतंकी जुड़ाव में लोगों का नाम शामिल होने और मुकदमे की धमकी देकर ठगी का प्रयास किया जाने लगा। यही नहीं ई-चालान होने के बाद भुगतान के लिए वाट्सएप पर लिंक और एपीके फाइल भेजकर भी ठगी की जाने लगे।

इसी तरह से ई-सिम के नाम पर मोबाइल फोन हैंग कर ठगी करने के मामले के बाद अब ठगों ने एक और नया तरीका अपना लिया, जिसमें फेसबुक पर विज्ञापन भेज अखाद्य तेल की सप्लाई के नाम पर पहले आर्डर लेते हैं और उसके बाद फर्जी कांटा की पर्ची व बिल वाट्सएप पर भेज भुगतान ट्रांसफर कराते हैं।