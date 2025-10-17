चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी, 17 छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

