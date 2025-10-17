चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी, 17 छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज के एक शिक्षण संस्थान की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरोपी को पेश करने पर अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ाई, क्योंकि पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं। चैतन्यानंद पर छात्राओं के यौन शोषण और दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की न्यायिक हिरासत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
शुक्रवार को आरोपित को न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी हिरासत अवधि दो सप्ताह के लिए और बढ़ाने का आदेश दिया।
इससे पहले आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं।
चैतन्यानंद पर आरोप है कि उसने अपने संस्थान की छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया और प्रवेश से संबंधित दस्तावेजों में भी जालसाजी की। इस मामले में कुल 17 छात्राओं ने पुलिस से शिकायत की थी।
