कोर्ट ने चैतन्यानंद की जब्ती दस्तावेज देने की मांग ठुकराई, दवा और किताबों की मिली इजाजत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 17 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में आरोपित चैतन्यानंद सरस्वती को जब्ती दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराने का दिल्ली पुलिस को निर्देश देने से पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्कार कर दिया। वसंत कुंज थाने में हुई प्राथमिकी मामले में चैतन्यानंद न्यायिक हिरासत में है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेश कुमार ने जब्ती ज्ञापन की मांग को अस्वीकार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें