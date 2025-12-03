'आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ा जनता का भरोसा', MCD उपचुनाव के नतीजों पर बोले अरविंद केजरीवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हुए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि दिल्लीवासियों का भरोसा आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ा है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "निगम उपचुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारा और दिल्ली की जनता ने अपने जनादेश से ये साफ कर दिया है कि दिल्ली का जनसमर्थन लगातार आप की तरफ मजबूत हो रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही जनता का विश्वास एक बार फिर तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। दिल्ली बहुत जल्द वापस सकारात्मक राजनीति और अच्छे कामों की तरफ लौट रही है।"

किसे कितनी सीटों पर मिली जीत? मालूम हो कि दिल्ली की सत्ता मिलने के बाद एमसीडी के उपचुनाव भाजपा के लिए यह पहली चुनावी परीक्षा थी, कुल 12 वार्डों में से भाजपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, कांग्रेस ने एक और ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव वाले 12 में से नौ वार्डों में भाजपा का कब्जा था। इसकी तुलना में इस बार पार्टी को सात पर ही जीत मिली है।

पहले भाजपा के कब्जे में रहा मुंडका और संगम विहार वार्ड पार्टी से छिन गया है। इस बार मुंडका सीट पर आम आदमी पार्टी और संगम विहार वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। चुनावी रणनीति के लिए भाजपा ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अलग-अलग वार्डों में चुनाव प्रभारी बनाया था और। मुख्यमंत्री सहित भाजपा सांसदों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया था।