अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक्टर चाहिए! सौरभ भारद्वाज बोले- ओवरएक्टिंग करने वालों के लिए है मौका
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर एक व्यंग वीडियो से तंज कसा है, जिसमें वह एक्यूआई मी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी (आप) लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेर रही है। ताजा मामले में आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने एक व्यंग वीडियो के सहारे सीएम पर तंज कसा है।
इन दिनों सौरभ भारद्वाज के एक्स पर उनके अभियन से जुड़े एक वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें वह एक्यूआई मीटर से तापमान नापने को लेकर डॉक्टर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का जिक्र किया था, जिसे लेकर आप उन पर लगातार तीखे हमले कर रही है।
आप नेता के वीडियो पर एक एक्स यूजर ने लिखा, "सर, हमको भी रोल चाहिए, ऑडिशन का फॉर्म कहां मिलेगा?" इस पर सौरभ भारद्वाज ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, "अगर आप ओवरएक्टिंग कर सकते हैं या एक खराब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या आपके पास कोई आइडिया है तो आपका स्वागत है।" भारद्वाज का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
Dr. Jha ने AQI मीटर से नाप डाला बुख़ार— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 8, 2025
दिल्ली बचाने के लिए लिखी रामबाण दवाई 😄 pic.twitter.com/WVnQhxEMib
यह भी पढ़ें- अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी का स्वागत, CM रेखा गुप्ता को देख भीड़ ने लगा दिए 'AQI-AQI' के नारे!
यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर छिड़ा सियासी संग्राम, आप ने गाने के जरिए भाजपा सरकार को घेरा
यह भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर AAP हमलावर, सौरभ भारद्वाज ने AQI रीडिंग में हेरफेर के लगाए आरोप
वायु गुणवत्ता में नहीं सुधार, AQI चल रहा 300 पार
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अभी भी नहीं कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आज सोमवार को भी एक्यूआई 300 पार दर्ज किया गया है। सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत 367 दर्ज हुआ है। अभी सप्ताह भर इसके इसी श्रेणी में बने रहने का पूर्वानुमान है। कई इलाकों का एक्यूआई तो 400 के भी पार दर्ज हो रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।