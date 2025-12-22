अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक्टर चाहिए! सौरभ भारद्वाज बोले- ओवरएक्टिंग करने वालों के लिए है मौका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी (आप) लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेर रही है। ताजा मामले में आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने एक व्यंग वीडियो के सहारे सीएम पर तंज कसा है।

इन दिनों सौरभ भारद्वाज के एक्स पर उनके अभियन से जुड़े एक वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें वह एक्यूआई मीटर से तापमान नापने को लेकर डॉक्टर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का जिक्र किया था, जिसे लेकर आप उन पर लगातार तीखे हमले कर रही है।