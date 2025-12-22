Language
    अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक्टर चाहिए! सौरभ भारद्वाज बोले- ओवरएक्टिंग करने वालों के लिए है मौका

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर एक व्यंग वीडियो से तंज कसा है, जिसमें वह एक्यूआई मी ...और पढ़ें

    आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी (आप) लगातार वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेर रही है। ताजा मामले में आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने एक व्यंग वीडियो के सहारे सीएम पर तंज कसा है।

    इन दिनों सौरभ भारद्वाज के एक्स पर उनके अभियन से जुड़े एक वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें वह एक्यूआई मीटर से तापमान नापने को लेकर डॉक्टर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का जिक्र किया था, जिसे लेकर आप उन पर लगातार तीखे हमले कर रही है।

    आप नेता के वीडियो पर एक एक्स यूजर ने लिखा, "सर, हमको भी रोल चाहिए, ऑडिशन का फॉर्म कहां मिलेगा?" इस पर सौरभ भारद्वाज ने मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, "अगर आप ओवरएक्टिंग कर सकते हैं या एक खराब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या आपके पास कोई आइडिया है तो आपका स्वागत है।" भारद्वाज का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

     

    वायु गुणवत्ता में नहीं सुधार, AQI चल रहा 300 पार

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अभी भी नहीं कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आज सोमवार को भी एक्यूआई 300 पार दर्ज किया गया है। सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत 367 दर्ज हुआ है। अभी सप्ताह भर इसके इसी श्रेणी में बने रहने का पूर्वानुमान है। कई इलाकों का एक्यूआई तो 400 के भी पार दर्ज हो रहा है।