अरुण जेटली स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी का स्वागत, CM रेखा गुप्ता को देख भीड़ ने लगा दिए 'AQI-AQI' के नारे!

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच, सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी का स्वागत करने के लिए जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंच पर आईं, तो भीड़ के एक हिस्से ने 'एक्यूआई', 'एक्यूआई' के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। विजिबिलिटी में भारी गिरावट और धुंध से आसमान का नजारा धुंधला होने के कारण सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह 498 तक पहुंच गया और शाम तक 427 पर आ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AAP की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने X पर एक पोस्ट में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय शर्म की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आते ही मेस्सी के लिए उमड़ी भीड़ AQI, AQI के नारे लगाने लगी।"

International Shame

अंतरराष्ट्रीय बेइज़्ज़ती 🙈



रेखा गुप्ता को देखते ही स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चीखे- AQI AQI AQI



Crowd for Messi shouts “AQI..AQI..” as soon as Delhi CM Rekha Gupta arrives pic.twitter.com/oUyc0yeTAJ — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025

AAP ने केंद्र और दिल्ली में भाजपा सरकारों पर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जहरीली हवा के कारण उत्पन्न स्थिति के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया और कहा कि स्थिति आपातकालीन स्तर पर पहुंच गई है। भारद्वाज ने कहा, "जिस देश में हर कोई प्रदूषण की बात कर रहा है, वहां प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं।"

गुप्ता ने इससे पहले कहा था कि उनकी सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने पूर्व आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर इस मुद्दे पर कुछ भी न करने का आरोप भी लगाया था।

उन्होंने कहा था, "मैं इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से पूछना चाहती हूं कि इससे पहले आपने कहां विरोध प्रदर्शन किया था? पिछले प्रदर्शनों में क्या हुआ था? वायु प्रदूषण की समस्या नई नहीं है और वर्षों से चली आ रही है।