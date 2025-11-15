Language
    IND A vs PAK A: पाकिस्तान के खिलाफ भौकाल दिखाने को तैयार वैभव सूर्यवंशी, भारतीय खिलाड़ी नहीं मिलाएंगे हाथ!

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ तूफानी बैटिंग की थी और अब उनसे पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी धमाके की उम्मीद होगी। इस बीच टीम इंडिया से उम्मीद होगी कि वह सीनियर टीम की राह चले और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए। 

    वैभव सूर्यवंशी ने यएई के खिलाफ दिखाया कमाल

    पीटीआई, दोहा: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रविवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप टी20 मैच में पाकिस्तान शाहींस के आक्रमण को चौकाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। जितेश शर्मा की अगुआई वाली भारत-ए टीम यहां बीसीसीआई की हाथ नहीं मिलाने की नीति का पालन करेगी।

    एशिया कप टूर्नामेंट के दूसरे विकेटकीपर और वर्तमान टूर्नामेंट में भारत-ए के कप्तान जितेश से भी उम्मीद की जा रही है कि वह अपने सीनियरों के नक्शेकदम पर चलते हुए पाकिस्तान शाहींस के कप्तान इरफान खान से न तो टॉस के समय और न ही मैच के बाद हाथ मिलाएंगे।

    वैभव पर है ध्यान

    हालांकि, सबका ध्यान 14 साल के सूर्यवंशी पर होगा, जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। उन्होंने पिछले मैच में यूएई के विरुद्ध 42 गेंदों पर 15 छक्कों की मदद से 144 रन की अविश्वसनीय पारी खेली और सीनियर अंतरराष्ट्रीय (ए टीम) क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए।

    पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहतर

    हालांकि भारत-ए के मुख्य कोच सुनील जोशी अपने बल्लेबाजों को यह याद दिलाना चाहेंगे कि पाकिस्तान का आक्रमण यूएई की तुलना में बेहतर होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उबैद शाह से होगी, जो सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नसीम शाह के छोटे भाई हैं। भारतीय टीम में अधिकतर वह खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें जितेश और रमनदीप सिंह ही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।

