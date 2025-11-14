Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    42 गेंद, 144 रन और 15 छक्के... वैभव सूर्यवंशी ने 32 बॉल्स पर ठोका शतक, गेंदबाजों में मचा हड़कंप

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में गजब का कोहराम मचाया है और अपनी तूफानी बैटिंग से रनों की बौछार कर दी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    वैभव सूर्यवंशी ने मचाया कोहराम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में जहां चुनावी समर अंतिम पड़ाव पर है वहीं इसी प्रदेश के लाल वैभव सूर्यवंशी ने दोहा में ऐसी आतिशबाजी की कि गेंदबाज कांपते रह गए। वैभव का तूफान ऐसा उठा कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार से मैदान पर लाने का काम ही करते रहे। वैभव ने ये काम इमरंजिंग एशिया कप में इंडिया-ए की तरफ से खेलते हुए यूएई-ए के खिलाफ किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैभव ने अपनी तूफानी बैटिंग से आतिशी शतक जमाया है। उन्होंने ये शतक सिर्फ 32 गेंदों पर ठोका। शतक पूरा करने के लिए वैभव ने नौ छक्के और 10 चौके मारे। इसके बाद भी वह नहीं रुके और लगातार तेजी से रन बना रहे हैं। वैभव ने इस मैच में 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेली जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल रहे।

    शुरू से किया आक्रमण

     टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी चुनी। वैभव के साथ पारी की शुरुआत करने आए प्रियांश आर्या। प्रियांश 10 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन वैभव की तूफानी बैटिंग पर इसका असर नहीं पड़ा। उन्होंने चौके-छक्कों की बारिश करना शुरू किया और ऐसा कोहराम मचाया की गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां गेंद फेंकी जाए। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका मार वैभव ने अपना शतक पूरा किया। 

    वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि उनको रोकना नामुमकिन है और आज वह दोहरा शतक मारकर ही दम लेंगे। हालांकि, एक गेंद ने उनके तूफान का अंत कर दिया। मोहम्मद फराजुद्दीन की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में अहमदतारीक को कैच दे बैठे। वैभव जब आउट हुए थे तब टीम इंडिया का स्कोर 195 रन था जिसमें से 144 रन वैभव के ही थे। 

    दिखाया आईपीएल वाला रूप

     वैभव ने कुछ इसी तरह की पारी आईपीएल-2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेली थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उस मैच में वैभव ने 35 गेंदों पर शतक जमाया था और बता दिया था कि वह कितने तूफानी बल्लेबाज हैं। अंडर-19 टीम के लिए लगातार खेलने वाले वैभव ने इसी तरह की बल्लेबाजी का परिचय दिया था। वैभव का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले ही विश्व क्रिकेट में छा गया है। 

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: जसप्रीत बुमराह के पंजे से साउथ अफ्रीका पस्त, पहले ही दिन टीम इंडिया ने दिखाई ताकत

    यह भी पढ़ें- IND vs SA: Kuldeep Yadav ने BCCI को चिट्ठी लिख मांगी छुट्टी, क्रिकेटर के बारे में गुपचुप एक बड़ी जानकारी आई सामने