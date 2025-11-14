IND vs SA: Kuldeep Yadav ने BCCI को चिट्ठी लिख मांगी छुट्टी, क्रिकेटर के बारे में गुपचुप एक बड़ी जानकारी आई सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Kuldeep Yadav wedding: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अनुरोध किया है कि उन्हें नवंबर के आखिर में भारतीय टीम से रिलीज कर दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टार स्पिनर ने BCCI को छुट्टी देने के लिए चिट्ठी लिखी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुलदीप यादव ने बीसीसीआई से नवंबर के आखिरी हफ्ते में शादी के लिए छुट्टियों का अनुरोध है। हालांकि, टीम प्रबंधन ने अभी तक कुलदीप के अनुरोध पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और उन्हें छुट्टी तभी दी जाएगी, जब थिंक टैंक यह आकलन कर लेगा कि उन्हें कब और कैसे टीम को कुलदीप की जरूरत होगी।

इंडियन टीम में दी गई है जगह दरअसल, भारत को 22 नवंबर से गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से रांची में शुरू होगी। कुलदीप यादव को भारतीय टीम में जगह दी गई है।

शादी की डेट करनी पड़ी थी पीछे गौरतलब हो कि कुलदीप यादव ने इस साल की शुरुआत में ही शादी रद्द करनी पड़ी थी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 निर्धारित समय से बाद में समाप्त हुआ था। इसके चलते उन्हें अपनी शादी की तारीख को पीछे करना पड़ा था।