IND A vs SA A: राहुल और कुलदीप पर रहेंगी नजरें, साउथ अफ्रीका- ए से है मुकाबला; सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम

बेंगलुरु, प्रेट्र। भारत-ए के कप्तान ऋषभ पंत पहले मैच की तरह अपनी फॉर्म और फिटनेस बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। जबकि, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी गुरुवार से यहां टेंबा बावुमा की अगुआई वाली साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ होने वाले दूसरे चार दिवसीय मैच में लाल गेंद से महत्वपूर्ण मैच अभ्यास हासिल करने की कोशिश करेंगे।

ऋषभ पंत ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इसी मैदान पर पिछले सप्ताह खेले गए पहले मैच में विकेटकीपर के रूप में 139.3 ओवर बिना किसी परेशानी के खेले और साथ ही बल्लेबाज के रूप में 133 गेंदें खेली। उन्होंने दूसरी पारी में 90 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी फार्म का भी अच्छा परिचय दिया। फिटनेस की चिंता पूरी तरह से पीछे छूट जाने के बाद बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अब 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले एक बार फिर अपने खेल के चरम पर पहुंचने की कोशिश करेगा।

स्वदेश लौट आए हैं खिलाड़ी सिराज, केएल राहुल और कुलदीप स्वदेश लौटने से पहले भारत के ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सफेद गेंद के दौरे का हिस्सा थे और अब वे साउथ अफ्रीका-ए जैसी प्रतिस्पर्धी टीम के खिलाफ अपने लाल गेंद के कौशल को निखार सकते हैं। पहले मैच में भारतीय टीम ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी और साउथ अफ्रीका-ए की टीम अब सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।