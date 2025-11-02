Language
    IND A vs SA A Test: शतक से चूके ऋषभ पंत, पुछल्ले बल्लेबाजों ने दिलाई को भारत जीत; अफ्रीका को रोमांचक मुकाबले में दी मात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तीसरे दिन 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए थे। कप्तान ऋषभ पंत 64 रन और आयुष बडोनी (0) नाबाद लौटे थे।

    भारत ए ने साउथ अफ्रीका को हराया।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ए और साउथ अफ्रीका ए बीच बेंगलुरू में खेले गए पहले अनऑफिशियल टेस्ट का रिजल्ट आ गया। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीन विकेट से मात दी। कप्तान ऋषभ पंत शतक से चूक गए। उन्होंने कमबैक मैच में 90 रन की पारी खेली।

    शतक से चूके पंत

    चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो कप्तान ऋषभ पंत और बडोनी ने संभलकर खेलते हुए 72 गेंद पर 53 रन की साझेदारी टीम को जीत के और करीब पहुंचा दिया। टीम का स्कोर जब 172 रन था, तब कप्तान ऋषभ पंत 90 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। वह अपना शतक बनाने से चूक गए।

    पुछल्ले बल्लेबाजों ने दिलाई जीत

    अभी टीम का स्कोर 195 रन ही पहुंचा था कि भार ने आयुष बडोनी (34) के रूप में अपना छठा विकेट गंवा दिया और 215 के स्कोर पर तनुष कोटियान (23) पवेलियन लौट गए। भारत के सात विकेट गिर गए थे। अब टीम को यहां से जीत दिलाने की जिम्मेदारी पुछल्ले बल्लेबाजों पर थी।

    कोटियान प्लेयर ऑफ द मैच

    ऐसे में मानव सुथार और अंशुल कंबोज ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। दोनों आठवें विकेट के लिए 86 गेंद पर नाबाद 62 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी। मानव 20 और अंशुल 37 रन बनाकर नाबाद रहे। तनुष कोटियान को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता।

