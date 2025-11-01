IND A vs SA A Test: ऋषभ पंत का चला बल्ला, साउथ अफ्रीका पर भारतीय टीम का हल्ला बोल; जीत की राह पर मेजबान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्तान ऋषभ पंत की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय ए टीम पहले अनऑफिशियल टेस्ट को जीतने के करीब पहुंच गई है। पंत की पारी की बदौलत भारत ने 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए अभी 156 रन और चाहिए।

साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 199 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से तनुष कोटियान ने चार और अंशुल कंबोज ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले आयुष महात्रे 6 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन (6) और देवदत्त पडिक्कल (5) का बल्ला फिर खामोश रहा।

32 रन पर गंवाए तीन विकेट एक समय भारत ने 32 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां ऋषभ पंत को रजत पाटीदार (28) का साथ मिला। दोनों धैर्य दिखाते हुए 147 गेंद र 87 रन की साझेदारी की। इस दौरान पंत ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। पहली पारी में वह 17 रन बनाकर आउट हो गए थे।