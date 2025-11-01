Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND A vs SA A Test: ऋषभ पंत का चला बल्ला, साउथ अफ्रीका पर भारतीय टीम का हल्ला बोल; जीत की राह पर मेजबान

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तीसरे दिन 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने चार विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। कप्तान ऋषभ पंत 64 रन बनाकर नाबाद लौटे।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऋषभ पंत ने जड़ी फिफ्टी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्तान ऋषभ पंत की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारतीय ए टीम पहले अनऑफिशियल टेस्ट को जीतने के करीब पहुंच गई है। पंत की पारी की बदौलत भारत ने 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए अभी 156 रन और चाहिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 199 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से तनुष कोटियान ने चार और अंशुल कंबोज ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले आयुष महात्रे 6 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन (6) और देवदत्त पडिक्कल (5) का बल्ला फिर खामोश रहा।

    32 रन पर गंवाए तीन विकेट

    एक समय भारत ने 32 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। यहां ऋषभ पंत को रजत पाटीदार (28) का साथ मिला। दोनों धैर्य दिखाते हुए 147 गेंद र 87 रन की साझेदारी की। इस दौरान पंत ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। पहली पारी में वह 17 रन बनाकर आउट हो गए थे।

    बडोनी क्रीज पर मौजूद

    दूसरी पारी में उन्होंने धैर्य और उछाल भरी गेंदों का सामना करते हुए 81 गेंद खेली और 8 चौके और दो छक्के जड़े। दिन का खेल समाप्त होने से पहले भारत ने रजत पाटीदार का विकेट गंवा दिया। आयुष बडोनी कप्तान पंत (64) के साथ नाबाद लौटे। साउथ अफ्रीका की तरफ से त्शेपो मोरेकी ने दो विकेट चटकाए।

    यह भी पढे़ं- Rishabh Pant ने टेस्‍ट क्रिकेट में अपनी वापसी के लिए दिया 'ग्रीन सिग्‍नल', बोले- खुशी से कह सकता हूं कि अब मैं...

    यह भी पढे़ं- IND A vs SA A Day-1: कोटियान-सुथार ने साउथ अफ्रीका-ए को 299 रन पर रोका, गेंदबाजों ने चटकाए 9 विकेट