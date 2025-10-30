IND A vs SA A Day-1: कोटियान-सुथार ने साउथ अफ्रीका-ए को 299 रन पर रोका, गेंदबाजों ने चटकाए 9 विकेट

बेंगलुरू, प्रेट्र। जोर्डन हरमान और जुबैर हमजा की शतकीय साझेदारी के बावजूद तनुष कोटियान की अगुआई में भारत-ए के स्पिनरों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए साउथ अफ्रीका-ए को चार दिवसीय मैच के पहले दिन नौ विकेट पर 299 रन पर रोक दिया।

साउथ अफ्रीका ए के लिए हरमान (71) और हमजा (66) ने दूसरे विकेट के लिये 130 रन की साझेदारी की। हमजा को तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने आउट किया जो विकेट के पीछे ऋषभ पंत को कैच दे बैठे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों मैच पर पकड़ बनाते गए। हरमान को ऑफ स्पिनर कोटियान ने पगबाधा आउट किया।

कोटियान ने चटकाए चार विकेट कोटियान ने 83 रन लेकर चार विकेट चटकाए। प्रारंभिक बल्लेबाज लेसेगो सेनोकवाने तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज के शिकार बने। वहीं, रिवाल्डो मूनसैमी ने बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार की गेंद पर स्लिप में आयुष बडोनी को कैच थमा दिया।

कप्तान मार्कस एकेरमैन ने कोटियान की गेंद पर सुथार को कैच दिया। इस तरह साउथ अफ्रीका ने तीन विकेट 27 रन के भीतर गंवा दिए। जुलाई में इंग्लैंड के विरुद्ध चौथे टेस्ट में चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत का यह पहला प्रतिस्पर्धी मैच है और उन्होंने रिकवरी के अच्छे संकेत दिए।