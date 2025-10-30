Language
    IND A vs SA A New Rule: पहली बार टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक, इस वजह से बदला गया नियम

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    IND A vs SA A Test: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे मैच में सेशन में हेरफेर किया गया है। ऐसा देश के पूर्वी हिस्से में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होने के कारण हो रहा है। पहली बार, खिलाड़ियों को लंच से पहले चाय का ब्रेक मिलेगा। 

    दूसरे टेस्ट मैच में बदल जाएगा सेशन।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टॉस, लंच, चाय, स्टंप्स (दिन का खेल समाप्त)... टेस्ट मैच में यही क्रम या कहे तो नियम आमतौर पर फॉलो होता आया है। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में यह क्रम बदलने वाला है। पहली बार, खिलाड़ियों को लंच से पहले चाय का ब्रेक मिलेगा। इसके पीछे एक खास कारण बताया जा रहा है।

    गौरतलब हो कि इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से हो गया। दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मैच से पहले इसके सेशन में बदलाव किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मैच में लंच से पहले टी ब्रेक होगा।

    सेशन में हेरफेर

    बरसापारा स्टेडियम में टेस्ट का पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा, उसके बाद चाय का सत्र सुबह 11 बजे से 11:20 बजे तक होगा। दूसरा सत्र सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक खेला जाएगा। लंच ब्रेक दोपहर 1:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि खेल का तीसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खेला जाएगा।

    इस कारण से हुआ बदलाव

    इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा बोर्ड के एक सूत्र के हवाले से लिखा, चाय जल्दी कराने का कारण यह है कि गुवाहाटी में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और खेल भी जल्दी शुरू होता है। यह पहली बार होगा जब हमने चाय के सत्र में बदलाव करने का फैसला किया है क्योंकि इससे मैदान पर अतिरिक्त खेल समय मिलने में समय की बचत होगी।

