IND A vs SA A New Rule: पहली बार टेस्ट में लंच से पहले होगा टी ब्रेक, इस वजह से बदला गया नियम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टॉस, लंच, चाय, स्टंप्स (दिन का खेल समाप्त)... टेस्ट मैच में यही क्रम या कहे तो नियम आमतौर पर फॉलो होता आया है। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में यह क्रम बदलने वाला है। पहली बार, खिलाड़ियों को लंच से पहले चाय का ब्रेक मिलेगा। इसके पीछे एक खास कारण बताया जा रहा है।

गौरतलब हो कि इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से हो गया। दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मैच से पहले इसके सेशन में बदलाव किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मैच में लंच से पहले टी ब्रेक होगा।

सेशन में हेरफेर बरसापारा स्टेडियम में टेस्ट का पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा, उसके बाद चाय का सत्र सुबह 11 बजे से 11:20 बजे तक होगा। दूसरा सत्र सुबह 11:20 बजे से दोपहर 1:20 बजे तक खेला जाएगा। लंच ब्रेक दोपहर 1:20 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि खेल का तीसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खेला जाएगा।