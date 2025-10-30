IND A vs SA A: ऋषभ पंत की वापसी पर रहेगी निगाह, साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आज
नई दिल्ली, प्रेट्र। भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की चोट के कारण तीन महीने के ब्रेक के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी मुख्य आकर्षण होगी। पंत को 23 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान पैर में चोट लग गई थी और यह विकेटकीपर बल्लेबाज तब से रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है।
पंत इस बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे। लेकिन बीसीसीआई के सीओई मैदान पर होने वाले दो अनौपचारिक टेस्ट मैच से उन्हें विश्व चैंपियन साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले मैच अभ्यास का महत्वपूर्ण मौका मिलेगा। साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ होने वाले इन मैच में वह भारत-ए की कप्तानी भी करेंगे।
ध्रुव जुरैल की लेंगे जगह
यह 28 वर्षीय खिलाड़ी सीनियर टीम में ध्रुव जुरैल की जगह ले सकता है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। वह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। पंत वास्तविक मैच की स्थिति में मैदान पर कुछ अच्छा समय बिताने के लिए उत्सुक होंगे, बशर्ते इस हिस्से में लगातार बारिश खेल में खलल न डाले। ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रयेन को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका-ए की कम अनुभवी गेंदबाजी इकाई पंत के लिए वापसी पर ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकती।
युवा स्पिनर्स को मिला मौका
यहां की पिच भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। अपनी बल्लेबाजी को निखारने के अलावा पंत अपनी विकेटकीपिंग को भी दुरुस्त करने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उन्हें रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे शीर्ष स्तरीय गेंदबाजों के सामने विकेट के पीछे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस संदर्भ में सारांश जैन, मानव सुथार और हर्ष दुबे जैसे स्पिनरों के सामने उन्हें अच्छा अभ्यास करने का मौका मिलेगा।
प्रभाव छोड़ने को बेताब होंगे खिलाड़ी
साई सुदर्शन ने अपना अंतिम मैच इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच में खेला था और ये दो मैच उन्हें दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले अपने खेल में निखार लाने का मौका प्रदान करेंगे। पंत और सुदर्शन के अलावा भारत-ए की टीम में खलील अहमद, अंशुल कंबोज, देवदत्त पडिक्कल, नारायण जगदीसन जैसे खिलाड़ी भी शामिल है जो अपना प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब होंगे।
