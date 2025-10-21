IND A vs SA A: Rishabh Pant को मिली इंडिया-ए की कप्तानी, BCCI ने बताया विकेटकीपर बैटर की कब होगी मैदान पर वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant India A Squad: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है। यह मुकाबले बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 30 अक्टूबर और 6-9 नवंबर के बीच खेले जाएंगे।

Rishabh Pant बने India-A टीम के कप्तान दरअसल, ऋषभ पंत (Rishabh Pant India A Captain) को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में जुलाई में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से वे क्रिकेट मैदान से दूर थे। इसी कारण वे एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ और ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी हिस्सा नहीं बन पाए थे।

इसके बाद ये समझा जा रहा था कि पंत दिल्ली की रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड के मैच में 25 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर वापसी करेंगे, लेकिन अब यह बदल सकता है, क्योंकि इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच पहला मैच रणजी ट्रॉफी मैच के निर्धारित अंतिम दिन के दो दिन बाद शुरू हो रहा है।

पहले चार दिवसीय मैच के लिए भारतीय स्क्वॉड घोषित पहले चार-दिवसीय मैच के लिए टीम में पंत के अलावा साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अयुष महात्रे, यश ठाकुर, अंशुल काम्बोज, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, मानव सूथार, अयुष बडोनी और सरांश जैन को शामिल किया गया है।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत की टीम दूसरे मैच के लिए कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को टीम में जोड़ा गया है, जिनमें केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अभिमन्यु ईश्वरन, खलील अहमद, गुरनूर बराड़ और आकाश दीप शामिल हैं।

टेस्ट सीरीज की तैयारी का हिस्सा यह दो मैचों की सीरीज, 14 नवंबर से शुरू होने वाली भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारी का अहम हिस्सा है। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से पहले भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इसी तरह की सीरीज़ खेली थी।

हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में कहा था कि जो खिलाड़ी केवल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें घरेलू क्रिकेट और ए टीम की सीरीज़ में भाग लेना चाहिए ताकि वे फॉर्म में रहें। उन्होंने कहा था कि सिर्फ NCA में प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि खिलाड़ी मैच खेलें। इससे टीम को भी फायदा होगा।