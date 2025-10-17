भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया पहुंचे गंगोत्री धाम, गंगा घाट पर की विशेष पूजा
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया ने हाल ही में गंगोत्री धाम का दौरा किया। उन्होंने गंगा घाट पर विशेष पूजा-अर्चना की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान, उन्होंने देश और क्रिकेट के लिए प्रार्थना की। पंत और तेवतिया को देखकर कई भक्त उत्साहित हुए और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और आईपीएल की गुजरात टाईटंस टीम के खिलाड़ी राहुल तेवतिया ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए।
दोनों खिलाड़ियों ने गंगा घाट पर विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद वह हर्षिल के लिए रवाना हुए। हर्षिल मेंकुछ देर समय बिताने के बाद दोनों क्रिकेटर वापस चले गए।
