भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और राहुल तेवतिया पहुंचे गंगोत्री धाम, गंगा घाट पर की विशेष पूजा

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और आईपीएल की गुजरात टाईटंस टीम के खिलाड़ी राहुल तेवतिया ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए।

दोनों खिलाड़ियों ने गंगा घाट पर विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद वह हर्षिल के लिए रवाना हुए। हर्षिल मेंकुछ देर समय बिताने के बाद दोनों क्रिकेटर वापस चले गए।

