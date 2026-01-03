Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    VHT Round UP: हार्दिक ने खेली विस्फोटक पारी, अक्षर-संजू और तिलक का शतक; ऋषभ पंत की फिफ्टी से जीती दिल्‍ली

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:39 PM (IST)

    ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ौ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हार्दिक ने लगाया शतक।

    राजकोट, पीटीआई: न्यूजीलैंड के विरुद्ध घरेलू सीरीज से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के विरुद्ध 93 गेंदों में 133 रन बनाए, जिसमें एक ओवर में लगाए गए पांच छक्के शामिल हैं।

    बड़ौदा का स्कोर एक समय छह विकेट पर 136 रन था लेकिन इसके बाद हार्दिक ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी पारी में कुल मिलाकर 11 छक्के और आठ चौके लगाए। इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली। इस तरह से वह अपने 119वें मैच में लिस्ट-ए में अपना पहला शतक जमाने में सफल रहे।

    उनकी इस पारी की मदद से बड़ौदा ने नौ विकेट पर 293 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। जवाब में खेलने उतरी विदर्भ ने 50 गेंद शेष रहते हुए नौ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अमन मखाडे ने 150 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि अथर्व तायडे (65) और ध्रुव शोरे(नाबाद 65) ने अर्धशतकीय पारी खेली।

     

     

     

    पंत के अर्धशतक से दिल्ली की बड़ी जीत

    भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खराब लय से उबरते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा, जिससे दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप-डी के पांचवें दौर के मैच में सर्विसेस को आठ विकेट से हराकर जीत की राह पर वापसी की। दिल्ली ने प्रारंभिक बल्लेबाज प्रियांश आर्य (नाबाद 72) और पंत (नाबाद 67) के आक्रामक अर्धशतकों की बदौलत महज 19.4 ओवर में जीत के लिए मिले महज 178 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। सार्थक रंजन (चार) के आउट पर आउट हो गए। इससे पहले सर्विसेस ने 42.5 ओवर में 178 रन पर ढेर हो गई थी।

    अक्षर ने लगाया शतक

    भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल की लिस्ट ए क्रिकेट में पहली शतकीय पारी से गुजरात ने अलूर में आंध्र को सात रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेल रहे अक्षर ने 111 गेंद में 130 रन की पारी के साथ गुजरात को संकट की स्थिति से बाहर निकला। गुजरात ने नौ विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी आंध्र की टीम सात विकेट पर 311 रन ही बना सकी। अक्षर ने गेंद से भी कमाल करते हुए दो विकेट लिए। रवि बिश्नोई को तीन सफलता मिली।

    उप्र ने जम्मू-कश्मीर को दी पटखनी

    राजकोट में खेले गए मुकाबले में रिंकू सिंह की कप्तानी वाली टीम उत्तर प्रदेश ने जम्मू-कश्मीर को 58 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उप्र ने 48 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए। ध्रुव जुरैल (55), प्रियम गर्ग (54) और समीर रिजवी (नाबाद 80) ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह (41) अर्धशतकीय पारी से चूक गए। जवाब में खेलने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम 48 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। यावेर हसन ने नाबाद 85 रन बनाए।

    हरियाणा को मिली जीत

    पार्थ वत्स के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन (3/60 और 157 नाबाद) की बदौलत हरियाणा ने ओडिशा के विरुद्ध 306 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली। वत्स ने इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया। उन्होंने 13 चौकों और पांच छक्कों की मदद से अपना दूसरा घरेलू शतक और पहला लिस्ट ए शतक शानदार अंदाज में जड़ा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पहले तीन विकेट लेकर ओडिशा को नौ विकेट पर 305 रन पर रोकने में अहम भूमिका अदा की।

    अन्‍य मुकाबलों का हाल

    • अर्शिन कुलकर्णी के 114 रनों के अलावा पृथ्‍वी शॉ (71) और कप्‍तान रुतुराज गायकवाड़ (66) के अर्धशतक के चलते महाराष्‍ट्र ने मुंबई पर बड़ी जीत दर्ज की।
    • कप्‍तान अभिमन्यु ईश्वरन (102) की शतक की बदौलत बंगाल ने असम को मात दी।
    • संजू सैमसन (101) और कप्‍तान रोहन कुन्नुम्मल (124) के शतक की बदौलत केरल ने झारखंड को 8 विकेट से पराजित किया।
    • देवदत्‍त पडिक्‍कल (108) का शतक स्वप्निल सिंह (100) पर भारी पड़ा।
    • कर्नाटक ने त्रिपुरा पर 80 रन से विजय प्राप्‍त की। कप्‍तान तिलक वर्मा (109) की शतकीय पारी की चलते हैदराबाद ने चंडीगढ़ को 136 रन से शिकस्‍त दी।

    सभी मुकाबलों के रिजल्‍ट

    1. चंडीगढ़ ने हिमाचल को 3 विकेट से हराया।
    2. उत्‍तराखंड ने गोवा को 7 विकेट से शिकस्‍त दी।
    3. महाराष्‍ट्र ने मुंबई को 128 रन से रौंदा।
    4. सौराष्‍ट्र ने रेलवे को 31 रन से धूल चटाई।
    5. गुजरात ने आंध्रा को 7 रन से मात दी।
    6. हरियाणा ने ओडिशा को 4 विकेट से पराजित किया।
    7. दिल्‍ली ने सर्विसेस को 8 विकेट से परास्‍त किया।
    8. पंजाब ने सिक्किस को 10 विकेट से पटखनी दी।
    9. बंगाल ने असम को 85 रन से हराया।
    10. राजस्थान ने तमिलनाडु पर 10 रन से जीत दर्ज की।
    11. केरल ने झारखंड को 8 विकेट से शिकस्‍त दी।
    12. मध्य प्रदेश ने पुडुचेरी को 4 विकट से हराया।
    13. कर्नाटक ने त्रिपुरा को 80 रन से हराया।
    14. उत्‍तर प्रदेश ने जम्‍मू कश्‍मीर को 58 रन से हराया।
    15. विदर्भ ने बड़ौदा को 9 विकेट से हराया।
    16. हैदराबाद ने चंडीगढ़ को 136 रन से रौंदा।

    यह भी पढ़ें- Sanju Samson ने स्वैग से किया नए साल का स्‍वागत, विश्‍व कप से पहले शतक ठोककर ला दिया भूचाल

    यह भी पढ़ें- VHT 2025-26: हार्दिक पांड्या ने 68 गेंदों पर ठोकी तूफानी सेंचुरी, एक ही ओवर में जड़े 5 छक्के