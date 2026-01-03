राजकोट, पीटीआई: न्यूजीलैंड के विरुद्ध घरेलू सीरीज से पहले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के विरुद्ध 93 गेंदों में 133 रन बनाए, जिसमें एक ओवर में लगाए गए पांच छक्के शामिल हैं।

बड़ौदा का स्कोर एक समय छह विकेट पर 136 रन था लेकिन इसके बाद हार्दिक ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी पारी में कुल मिलाकर 11 छक्के और आठ चौके लगाए। इस प्रतियोगिता में अपना पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तूफानी पारी खेली। इस तरह से वह अपने 119वें मैच में लिस्ट-ए में अपना पहला शतक जमाने में सफल रहे।

उनकी इस पारी की मदद से बड़ौदा ने नौ विकेट पर 293 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। जवाब में खेलने उतरी विदर्भ ने 50 गेंद शेष रहते हुए नौ विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अमन मखाडे ने 150 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि अथर्व तायडे (65) और ध्रुव शोरे(नाबाद 65) ने अर्धशतकीय पारी खेली।

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,4⃣ 🔥



A maiden List A 💯 brought up in some style 🔥



Hardik Pandya was on 66 off 62 balls against Vidarbha...and then he went berserk in the 39th over to complete his 100, smashing five sixes and a four 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/MFFOqaBuhP#VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/pQwvwnI7lb — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 3, 2026 पंत के अर्धशतक से दिल्ली की बड़ी जीत भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खराब लय से उबरते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा, जिससे दिल्ली ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप-डी के पांचवें दौर के मैच में सर्विसेस को आठ विकेट से हराकर जीत की राह पर वापसी की। दिल्ली ने प्रारंभिक बल्लेबाज प्रियांश आर्य (नाबाद 72) और पंत (नाबाद 67) के आक्रामक अर्धशतकों की बदौलत महज 19.4 ओवर में जीत के लिए मिले महज 178 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। सार्थक रंजन (चार) के आउट पर आउट हो गए। इससे पहले सर्विसेस ने 42.5 ओवर में 178 रन पर ढेर हो गई थी।

अक्षर ने लगाया शतक भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल की लिस्ट ए क्रिकेट में पहली शतकीय पारी से गुजरात ने अलूर में आंध्र को सात रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेल रहे अक्षर ने 111 गेंद में 130 रन की पारी के साथ गुजरात को संकट की स्थिति से बाहर निकला। गुजरात ने नौ विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी आंध्र की टीम सात विकेट पर 311 रन ही बना सकी। अक्षर ने गेंद से भी कमाल करते हुए दो विकेट लिए। रवि बिश्नोई को तीन सफलता मिली।

उप्र ने जम्मू-कश्मीर को दी पटखनी राजकोट में खेले गए मुकाबले में रिंकू सिंह की कप्तानी वाली टीम उत्तर प्रदेश ने जम्मू-कश्मीर को 58 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए उप्र ने 48 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए। ध्रुव जुरैल (55), प्रियम गर्ग (54) और समीर रिजवी (नाबाद 80) ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह (41) अर्धशतकीय पारी से चूक गए। जवाब में खेलने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम 48 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। यावेर हसन ने नाबाद 85 रन बनाए।

हरियाणा को मिली जीत पार्थ वत्स के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन (3/60 और 157 नाबाद) की बदौलत हरियाणा ने ओडिशा के विरुद्ध 306 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए आसानी से जीत हासिल कर ली। वत्स ने इस सत्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया। उन्होंने 13 चौकों और पांच छक्कों की मदद से अपना दूसरा घरेलू शतक और पहला लिस्ट ए शतक शानदार अंदाज में जड़ा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने पहले तीन विकेट लेकर ओडिशा को नौ विकेट पर 305 रन पर रोकने में अहम भूमिका अदा की।