    VHT 2025-26: हार्दिक पांड्या ने 68 गेंदों पर ठोकी तूफानी सेंचुरी, एक ही ओवर में जड़े 5 छक्के

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:24 PM (IST)

    हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। उन्होंने 68 गेंदों में शतक पूरा किया और कुल 92 गेंदो ...और पढ़ें

    हार्दिक पांड्या ने जमाया शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बीसीसीआई भले ही हार्दिक पांड्या को वनडे टीम के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं मान रहा हो लेकिन इस खिलाड़ी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपने खेल से बता दिया है कि वह किस कदर प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं। पांड्या ने शनिवार को बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भ के खिलाफ तूफानी शतक ठोका। पांड्या ने इस मैच में शानदार शतक ठोका है।

    पांड्या के शतक के दम पर बड़ौदा ने 50 ओवरों में नौ विकेट पर 293 रनों का स्कोर खड़ा किया है। पांड्या के अलावा बड़ौदा का कोई और खिलाड़ी अर्धशतक नहीं जमा सका। वह एक छोर पर खड़े रहे और विदर्भ के गेंदबाजों की खबर लेते रहे।

    68 गेंदों पर शतक

    पांड्या ने इस मैच में 68 गेंदों पर शतक ठोका और अपनी टीम को मजबूत स्कोर दिया। उन्होंने 92 गेंदों का सामना कर आठ चौके और 11 छक्कों की मदद से 133 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 144.57 का रहा। उनके बाद टीम के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर रहे 26 रन बनाने वाले विष्णु सोलंकी। विदर्भ की तरफ से यश ठाकुर ने चार विकेट लिए। यश ने ही पांड्या को आउट किया। नचिकेत भुटे और पार्थ रेखाडे ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं।

    पांड्या की इस पारी में एक अलग तूफान देखने को मिला। उन्होंने 62 गेंदों पर 66 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में पांच छक्के और एक चौका मार अपना शतक पूरा किया। यानी एक ही ओवर में पांड्या ने पूरा खेल बदल दिया।

    वनडे सीरीज से मिलेगा आराम

    पांड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से आराम मिला सकता है। बीसीसीआई उन्हें टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए आराम दे सकती है। वहीं पांड्या ने वनडे ज्यादा खेले भी नहीं है और विजय हजारे ट्रॉफी में जितने खेले हैं उनमें पर्याप्त गेंदबाजी भी नहीं की है। ऐसे में सेलेक्टर्स उन्हें वनडे सीरीज से आराम दे सकते हैं।