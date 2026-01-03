Sanju Samson ने स्वैग से किया नए साल का स्वागत, विश्व कप से पहले शतक ठोककर ला दिया भूचाल
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने नए साल का स्वैग से स्वागत किया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली। संजू ने 106.32 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 95 गेंदों पर 101 रन बनाए। अपनी इस पारी में केरल के बल्लेबाज ने 9 चौके और 3 छक्के भी लगाए।
वनडे टीम में नहीं मिली जगह
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का एलान हुआ। हालांकि, इस टीम में संजू को जगह नहीं मिली। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज और वनडे विश्व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे, ऐसे में संजू को मौके नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि, विश्व कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सेलेक्टर्स ने गिल को भारतीय स्क्वॉड से बाहर कर दिया है। ऐसे में संजू के ओपनिंग करने का रास्ता भी साफ हो गया है। वह अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी की शुरुआत कर सकते हैं।
🚨 HUNDRED FOR SANJU SAMSON FROM 90 BALLS 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) January 3, 2026
- Chasing 312 runs.
- Opener.
- Playing a List A game after 2 years.
Sanju Samson magic for Kerala terrific 💯 pic.twitter.com/YV3w7hNHsm
केरल ने जीता मुकाबला
मुकाबले की बात करें तो केरल ने झारखंड को 8 विकेट से मात दी। कुमार कुशाग्र (143) के नाबाद शतक और अनुकूल रॉय (72) के अर्धशतक की बदौलत झारखंड ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 311 रन बनाए थे। जवाब में संजू के अलावा कप्तान रोहन कुन्नुम्मल के शतक की चलते केरल ने 44वें ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया।
कप्तान रोहन कुन्नुम्मल ने 78 गेंदों पर 124 रन जड़ दिए। अपनी इस पारी में केरल के कप्तान के बल्ले से 8 चौके और 11 छक्के भी निकले। बाबा अपराजित 41 और विष्णु विनोद 40 रन बनाकर नाबाद रहे।
