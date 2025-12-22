Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    India T20 World Cup 2026 Squad: 'मिशन वर्ल्ड कप' के लिए कितनी तैयार सूर्या ब्रिगेड? देखें टीम की ताकत और कमजोरी

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    India T20 World Cup 2026 Strength & Weaknesses: टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वॉड घोषित हो गई है, जिसमें सूर्यकुमा ...और पढ़ें

    Hero Image

    T20 WC 2026: 'मिशन 2026' के लिए India Squad

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Team India Strength & Weakness: साल 2026 में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वॉड का एलान हो चुका है। 'मिशन वर्ल्ड कप' के लिए सूर्यकुमार यादव (सूर्या) की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अक्षर पटेल को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। गिल को लगातार टीम में जगह मिल रही थी, लेकिन वह उन मौकों को भुनाने में नाकाम रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि गिल का टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत की स्क्वॉड से पत्ता साफ हो गया। 

    गिल बाहर हुए तो संजू सैमसन को टीम में चुना गया। उनकी शानदार फॉर्म ने सेलेक्टर्स को ये कड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वॉड में संजू ही नहीं, ईशान किशन की वापसी हुई, जो सबसे बड़ा कोच गंभीर और सेलेक्टर का सबसे मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। 

    ईशान किशन साल 2023 नवंबर के बाद पहली बार भारतीय टीम में जगह बना पाए हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस अंदाज में ईशान ने झारखंड की कप्तानी कर बैटिंग से कमाल का प्रदर्शन दिखाया और टीम को ट्रॉफी जिताई, उससे सेलेक्टर्स को उन्होंने इंप्रेस किया और उनकी टीम में वापसी हो गई। वहीं, टी20 विश्व कप 2024 स्क्वॉड का हिस्सा रहे रिंकू सिंह को भी 2026 विश्व कप के लिए टीम में जगह मिली है। 

    ऐसे में आज एक नजर डालते हैं टी20 विश्व कप 2026 से पहले भारतीय टीम की ताकत और कमजोरियों पर।

    T20 WC 2026: 'मिशन 2026' के लिए India Squad

    • कप्तान: सूर्यकुमार यादव, उप-कप्तान: अक्षर पटेल
    • बल्लेबाज: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन
    • विकेटकीपर: संजू सैमसन, ईशान किशन
    • ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा
    • गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव (स्पिन), वरुण चक्रवर्ती (स्पिन)।

    T20 WC 2026: Team India की ताकत (Strengths of Team India)

    1. विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी

    शुभमन गिल के बाहर होने के बाद अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ओपनिंग का जिम्मा संभालती हुई नजर आएगी। इन दोनों ही ओपनर्स से उम्मीद होगी कि वह भारत को एक मजबूत शुरुआत दें और पावरप्ले का पूरा फायदा उठाए। अभिषेक शर्मा को संजू का साथ अगर सही तरीके से मिल गया तो फिर तो टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को कोई नहीं रोक पाएगा। 

    2. स्पिनर्स बनेंगे विरोधी टीम के लिए काल

    घरेलू पिचों पर भारतीय टीम के स्पिनर्स का कहर देखने को मिल सकता है। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी विरोधी टीम के लिए काल साबित हो सकती है। उन्हें अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का भी साथ मिलेगा।

    3. ऑलराउंडर्स बनेंगे ‘गेम चेंजर’

    भारतीय टीम के ऑलराउंडर्स टी20 विश्व कप 2026 में विरोधी टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी हैं, जो न सिर्फ बैटिंग, बल्कि गेंदबाजी से भी टीम को अहम योगदान देने का काम करते हुए नजर आएंगे।  

    T20 WC 2026: Team India की कमजोरी (Weakness) 

    1. सूर्यकुमार यादव की ‘फॉर्म’

     पिछले कुछ समय से भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंकड़ों पर एक नजर डाले तो उन्होंने पिछले 25 टी20I में एक भी अर्धशतक नहीं जड़ा है। इस तरह उनकी आउट ऑफ फॉर्म टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। 

    इसके अलावा संजू सैमसन को ओपनिंग के अभिषेक शर्मा के साथ मैदान पर उतरते हुए देखा जाएगा। जहां पिछले 1 साल से संजू की जगह को लेकर काफी बहस चल रही थी, तो अब गिल की जगह उन्हें मौका देकर क्या टीम मैनेजमेंट ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि संजू पर इतने बड़े टूर्नामेंट में भरोसा करना, कहीं महंगा तो साबित नहीं होगा? क्या संजू टीम मैनेजमेंट के इस फैसले को सही साबित करते हुए नजर आएंगे, ये तो फरवरी में होने वाले टी20 विश्व कप में मालूम हो ही जाएगा। 

    2. मैच फिनिशर की कमी

    शुभमन गिल के टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड से बाहर होने का कारण उनकी खराब फॉर्म समझा गया है, लेकिन जितेश शर्मा को बाहर करना सवालों के घेरे में है।

    भारतीय टीम में जितेश दूसरे विकेटकीपर के रूप में आए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज में वह सेलेक्टर्स की पहली पसंद थे, क्योंकि वह मैच फिनिशर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिंकू सिंह को उनकी जगह टीम में चुना गया। रिंकू जो टी20 विश्व कप 2024 के बाद टीम से बाहर थे, उन्हें बड़े टूर्नामेंट में मौका देने का फैसला तो सही है, लेकिन ये नहीं पता कि रिंकू मैच फिनिशर की भूमिका ठीक से निभा पाएंगे या नहीं।

    हार्दिक पांड्या के अलावा टीम के पास शिवम दुबे है, लेकिन उनका बल्ला कुछ समय से कुछ खास नहीं चल रहा है। ऐसे में टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम को मैच फिनिशर की कमी खल सकती है। 

    3. पहली बार रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कोई अनुभवी नहीं होगा

    ये पहली बार होने जा रहा है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कोई अनुभवी खिलाड़ी टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा नहीं होगा। 2024 टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय युवा टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के इरादे से उतरेगी। युवा टीम क्या भारत को टी20 विश्व कप 2026 जिताने में कितनी कामयाब होती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा। 

    यह भी पढ़ें- Sanju Samson अगर करियर बचाना है तो इस जाल में दोबारा मत फंसना...T20 WC 2026 से पहले दिग्गज ने दी बड़ी नसीहत

    यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: BCCI ने क्‍यों नहीं चुने स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? सचिव ने बताई अंदर की बात