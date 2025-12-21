Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:57 PM (IST)

    शनिवार को हुई थी बैठक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का एलान हुआ। 15 सदस्‍यीय यह टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। यह सीरीज 21 जनवरी, 2026 से होगा।

    वहीं टी20 विश्‍व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होगा। विश्‍व कप स्‍क्वॉड का एलान तो हुआ पर बीसीसीआई ने स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ियों के नाम का एलान नहीं किया। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बोर्ड ने ऐसा क्‍यों किया?

    बीसीसीआई सचिव ने दिया जवाब

    सेलेक्‍शन के बाद प्रेंस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस सवाल का जवाब दिया। सैकिया ने बताया, "टी20 विश्‍व कप हमारे देश में ही हो रहा है, ऐसे में जरूरत पड़ने पर किसी भी खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट घोषित किया जा सकता है। इसी वजह से हमने किसी रिजर्व खिलाड़ी की घोषणा नहीं की है।" बता दें कि भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं।

    किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रिजर्व खिलाड़ी या स्टैंडबाय प्लेयर्स के नाम का एलान करना है। टूर्नामेंट के दौरान अगर कोई प्‍लेयर चोटिल हो जाता है या किसी अन्य कारण से खेल जारी ना रख पाता, तो रिजर्व खिलाड़ियों को स्‍क्वॉड में शामिल कर लिया जाता है। अगर टी20 विश्‍व कप भारत से बाहर कहीं दूर होता तो ट्रेवल टाइम बचाने के लिए बीसीसीआई रिजर्व प्‍लेयर्स के नाम का एलान करता।

    टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर)।

    20 टीमों के बीच होगी टक्‍कर

    टी20 विश्‍व कप 2026 में 20 टीमों के बीच खिताबी टक्‍कर होगी। सभी टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में जगह मिली है। इस ग्रुप में पाकिस्‍तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया टीम भी है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी से करेगी।

    ग्रुप स्‍टेज में भारत का शेड्यूल

    • 7 फरवरी: भारत बनाम यूएसए
    • 12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया
    • 15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान
    • 18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड्स

