स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए शनिवार को भारतीय टीम का एलान किया गया। 15 सदस्‍यीय यह टीम न्‍यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलकर अपनी तैयारियों को और पुख्‍ता करेगी। टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी, 2026 से होगा। वहीं टी20 विश्‍व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। विश्‍व कप और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान भारत की आदर्श प्‍लेइंग 11 क्‍या हो सकती है? आइए जानते हैं।

गिल का कटा पत्‍ता लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को भारतीय स्‍क्वॉड में जगह नहीं दी गई है। इससे भारत की ओपनिंग पेयर की समस्‍या खत्‍म हो गई है। अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं। 3 नंबर पर तिलक वर्मा और 4 पर सूर्यकुमार यादव का आना तय है। हालांकि, सूर्या की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय है। लंबे समय से भारतीय टी20 कप्‍तान का बल्‍ला खामोश है।

रिंकू-दुबे में होगी जंग इनफॉर्म ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर भेजा जा सकता है। हार्दिक गेंद से भी योगदान देने में सक्षम हैं। उपकप्‍तान अक्षर पटेल नंबर 6 पर उतर सकते हैं। पटेल की बतौर उपकप्‍तान वापसी हुई है। बतौर फिनिशर टीम मैनेजमेंट शिवम दुबे या रिंकू सिंह पर भरोसा जता सकता है। स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के हाथों में रह सकती है। वहीं तेज गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताया जा सकता है।