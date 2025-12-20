Language
    India Squad Announcement: ईशान किशन की 2 साल बाद वापसी, शुभमन गिल का कटा पत्‍ता; विश्‍व कप स्‍क्वॉड की बड़ी बातें

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्‍व कप 2026 का काउंट डाउन जारी है। शनिवार को विश्‍व कप के 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम की घोषणा की गई। इतना ही नहीं जनवरी में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम एलान किया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने वाली भारतीय टीम में कुछ बदलाव कर विश्‍व कप की सेना तैयार की गई है।

    हाल ही में खत्‍म हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड के कप्‍तान ईशान किशन ने सबसे ज्‍यादा रन बनाए। उन्‍होंने 10 मैच में 57.44 की औसत और 197.33 की स्‍ट्राइक रेट से 517 रन ठोके। ईशान की कप्‍तानी में झारखंड ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। ईशान को इस प्रदर्शन का इनाम मिला है। ईशान की विश्‍व कप टीम में वापसी हुई है। उन्‍होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 28 नवंबर 2023 को खेला था। ऐसे में लंबे समय बाद उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है। ईशान की वापसी का खामियाजा जितेश शर्मा को भुगतना पड़ा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने वाले विकेटकीपर बल्‍लेबाज को बाहर का रास्‍ता दिखाया गया है।

    साउथ अफ्रीका दौरे पर उपकप्‍तान रहे शुभमन गिल भी विश्‍व कप स्‍क्वॉड से बाहर हो गए हैं। उन्‍होंने 5 मैचों की सीरीज के पहले 3 मुकाबलों में 32 रन बनाए थे। कटक में गिल ने 4 रन की पारी खेली थी। इसके बाद मुल्‍लांपुर में उनका खाता तक नहीं खुला था। धर्मशाला में गिल ने 28 गेंदों पर 28 रन की धीमी पारी खेली थी। चोट के कारण वह सीरीज के बचे हुए 2 मुकाबलों से बाहर हो गए थे। ऐसे में अहमदाबाद में संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की थी।

    टीम में फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह को मौका मिला है। साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान टीम को एक फिनिशर की जरूरत नजर आ रही थी। ऐसे में सेलेक्‍टर्स ने रिंकू पर भरोसा जताया है। साथ ही ऑलराउंडर अक्षर पटेल की जिम्‍मेदारी बढ़ी है। उन्‍हे फिर से उपकप्‍तानी की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है।

    विश्‍व कप और न्‍यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

    सूर्याकुमार यादव (कप्‍तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्‍तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।