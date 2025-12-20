India Squad Announcement: विश्व कप के लिए भारतीय टीम का एलान, गिल- जितेश बाहर, अक्षर बने उपकप्तान
टी20 विश्वकप का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा, वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 20 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। सभी टीमों को ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टी20 विश्व कप 2026 के लिए आज, 20 दिसंबर को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का एलान किया गया। इसके अलावा न्न्यूजीलैंड दौरे के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा की गई। दोनों स्क्वॉड एक ही हैं। फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार यादव ही टीम की कमान संभालेंगे।
वहीं अक्षर पटेल को उपकप्तानी सौंपी गई है। इससे पहले मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर समेत सभी चयनकर्ता और कप्तान सूर्यकुमार यादव की मीटिंग हुई। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने प्लेयर्स के नाम का एलान किया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है। ईशान की टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा फिनिशर रिंकू सिंह को भी टीम में मौका मिला है। फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा विकेटकीपर जितेश शर्मा का भी पत्ता कटा है। अक्षर पटेल को फिर से उपकप्तानी सौंपी गई है।
टी20 विश्वकप का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा, वहीं फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 20 टीमों के बीच जंग देखने को मिलेगी। सभी टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम ने 2024 में खेला गया विश्व कप जीता था। ऐसे में टीम की कोशिश खिताब का बचाव करने पर होगी।
विश्व कप और न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम
सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।
