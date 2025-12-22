Sanju Samson अगर करियर बचाना है तो इस जाल में दोबारा मत फंसना...T20 WC 2026 से पहले दिग्गज ने दी बड़ी नसीहत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanju Samson T20 WC 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए साल 2025 का अंत किसी सपने जैसा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बतौर विकेटकीपर बैटर के रूप में चुने जाने के बाद संजू को दिग्गजों से बड़े काम की सलाह मिलने लगी है। इस कड़ी में पूर्व सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी संजू को बड़ी नसीहत दी है।

Krishnamachari Srikkanth की Sanju Samson को 'गुरु मंत्र' वाली सलाह संजू सैमसन ने अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 37 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। उनकी इस पारी के ठीक एक दिन बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान हुआ। संजू सैमसन को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली, जबकि शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिलते ही ये तय हो गया कि संजू सैमसन की ओपनिंग स्लॉट फिक्स है, लेकिन इस बड़े टूर्नामेंट से पहले संजू को दिग्गजों से बड़े काम की सलाह मिल रही है।