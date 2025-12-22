Sanju Samson अगर करियर बचाना है तो इस जाल में दोबारा मत फंसना...T20 WC 2026 से पहले दिग्गज ने दी बड़ी नसीहत
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanju Samson T20 WC 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए साल 2025 का अंत किसी सपने जैसा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बतौर विकेटकीपर बैटर के रूप में चुने जाने के बाद संजू को दिग्गजों से बड़े काम की सलाह मिलने लगी है। इस कड़ी में पूर्व सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी संजू को बड़ी नसीहत दी है।
Krishnamachari Srikkanth की Sanju Samson को 'गुरु मंत्र' वाली सलाह
संजू सैमसन ने अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 37 रनों की तेजतर्रार पारी खेली। उनकी इस पारी के ठीक एक दिन बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान हुआ। संजू सैमसन को टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली, जबकि शुभमन गिल को बाहर का रास्ता दिखाया गया।
टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिलते ही ये तय हो गया कि संजू सैमसन की ओपनिंग स्लॉट फिक्स है, लेकिन इस बड़े टूर्नामेंट से पहले संजू को दिग्गजों से बड़े काम की सलाह मिल रही है।
हाल ही में श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए संजू सैमसन की बल्लेबाजी की तारीफ तो की, लेकिन उन्हें एक बड़ी चेतावनी भी दी। श्रीकांत ने कहा,
"संजू ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उनके कुछ स्ट्रोक्स लाजवाब थे। लेकिन मैं संजू से सिर्फ एक बात कहूंगा, 37 रन बनाकर आउट मत हो। इस 37 को 73 रनों में बदलो। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आपको टीम से कोई नहीं बाहर कर पाएगा। लोग 30 और 40 रनों की पारियों को भूल जाते हैं, लेकिन बड़े स्कोर हमेशा याद रहते हैं।"
गिल का कटा पत्ता
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय स्क्वॉड में सबसे बड़ा चौंकाने वाला फैसला शुभमन गिल को बाहर करना रहा। बता दें कि सितंबर 2025 में सैमसन की जगह अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर बने गिल पिछले 15 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। उनका बल्ला साउथ अफ्रीका सीरीज में भी खामोश रहा। खराब फॉर्म और चोट के चलते उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वॉड से बाहर होना पड़ा है।
श्रीकांत का मानना है कि गिल को शायद पहले ही बता दिया गया था कि वे टीम का हिस्सा नहीं हैं, इसीलिए वे पिछले मैच में 'अनफिट' घोषित किए गए।
T20 WC 2026 में टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर मचा देगा तबाही
श्रीकांत ने टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं, तो यह बैटिंग लाइन-अप किसी भी विरोधी टीम को तबाह करने की ताकत रखती है।
उन्होंने हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को 'मिशन इम्पॉसिबल' जैसा बताते हुए कहा कि भारत का टॉप-5 बेहद खतरनाक और डरावना है।
