SA20: 86 रन पर सिमटी डरबन सुपर जायंट्स की टीम, JSK की बोनस प्वाइंट्स के साथ दर्ज की जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। प्रेनेलन सब्रायन ने जहां नई गेंद से शानदार गेंदबाpr करते हुए अपनी पूर्व टीम डरबन सुपर जायंट्स को झकझोर कर रख दिया, वहीं राइली रोसु ने किस्मत का साथ पाकर आक्रामक बल्लेबाजी की और किंग्समीड में जॉबर्ग सुपर किंग्स (जेएसके) को बेटवे एसए20 में लगातार दूसरी जीत दिलाई।

सुपर किंग्स ने सुपर जायंट्स की पूरी टीम को मात्र 86 रन पर समेटने के बाद 12.2 ओवर में ही छह विकेट बचाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस बोनस प्वाइंट जीत के साथ जीएसके अंक तालिका में शीर्ष पर चल रही सनराइजर्स ईस्टर्न केप के पीछे दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

कप्तान फाफ डु प्लेसिस का प्रेनेलन सब्रायन से पारी की शुरुआत में गेंदबाजी कराने का फैसला पूरी तरह सफल रहा। ऑफ स्पिनर सब्रायन (3/16) ने डीएसजी की मजबूत मानी जा रही शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। 86 रन सिमटी सुपर जायंट्स की पूरी टीम सब्रायन के पहले ही ओवर में फॉर्म में चल रहे डेवोन कॉनवे आउट हो गए, जबकि पॉवरप्ले के दौरान केन विलियमसन और जोस बटलर भी पवेलियन लौट गए, जिससे सुपर जायंट्स का स्कोर 21/3 हो गया।

डु प्लेसिस के पास एक और तुरुप का इक्का था। उन्होंने विकेट के पीछे डोनोवन फरेरा की जगह मैथ्यू डी विलियर्स को उतारा और फिर फरेरा को गेंद सौंपी। पार्ट-टाइम ऑफ़ स्पिनर फरेरा ने तुरंत असर दिखाते हुए खतरनाक हेनरिक क्लासेन को शॉर्ट मिड-विकेट पर कैच करवा दिया।

इसके बाद सुपर जायंट्स की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। कप्तान एडन मार्करम (27 गेंदों पर 22 रन) अकेले संघर्ष करते रहे, लेकिन टीम को संभाल नहीं सके। इसके बाद जेएसके के तेज़ गेंदबाज़ रिचर्ड ग्लीसन ने निचले क्रम को समेट दिया। रिचर्ड ने 3/2 के आंकड़े के साथ अपना काम पूरा किया।

जब जेएसके की बल्लेबाजी शुरू हुई तो किंग्समीड के घरेलू दर्शकों को तब उम्मीद जगी जब डु प्लेसिस और डी विलियर्स दोनों ओपनर मात्र 19 रन पर आउट हो गए। इसके बाद वियान मुल्डर के डीप में कैच होने से जेएसके का स्कोर 24/3 हो गया और दर्शकों को चमत्कार की आस बंध गई।