SA20: रिकेल्टन का छक्का और फैन की लगी 'लॉटरी'! एक हाथ से कैच पकड़कर बन गया करोड़पति-VIDEO

स्पोर्ट्स डेस्क। क्रिकेट के मैदान पर अक्सर खिलाड़ी अपनी किस्मत बदलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि स्टैंड्स में बैठा कोई फैन महज एक कैच लपककर रातों-रात करोड़पति बन सकता है? ये कोई सपना नहीं, बल्कि रियल स्टोरी है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग (SA20) के ओपनिंग मुकाबले में कुछ ऐसा ही करिश्मा देखने को मिला। जहां एक तरफ MI केप टाउन और डरबन सुपर जायंट्स के बीच रनों का सैलाब आया, वहीं दूसरी तरफ बाउंड्री के बाहर एक फैन ने अपनी फुर्ती दिखाई और 1.07 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीत लिया।

रयान रिकेल्टन के बल्ले से निकले एक गगनचुंबी छक्के ने स्टेडियम के शोर को उस वक्त दोगुना कर दिया जब एक फैन ने 'एक हाथ' से वो ऐतिहासिक कैच लपका जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है।

SA20 मैच में एक फैन ने जीते 1.07 करोड़ रुपये! दरअसल, SA20 के ओपनिंग मैच के दौरान MI केप टाउन के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (Ryan Rickelton) शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। गेंद सीधे स्टैंड्स में गई, जहां एक फैन ने फुर्ती दिखाते हुए बिना कोई गलती किए एक हाथ से हैरतअंगेज कैच लपक लिया। इस तरह ये एक कैच ने उन्हें 1.07 करोड़ रुपये जीता दिए।

बता दें कि SA20 लीग के खास नियम 'Catch a Million' के तहत, अगर कोई फैन स्टैंड्स में एक हाथ से क्लीन कैच पकड़ता है, तो वह इनामी राशि का हकदार होता है। इस शानदार कैच के लिए उस फैन को 2 मिलियन रैंड (भारतीय रुपयों में करीब 1.07 करोड़) का पुरस्कार मिला।

अगर बात करें मैच की तो मैदान पर डरबन सुपर जायंट्स (DSG) और MI केप टाउन के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। डरबन सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन बनाए, जो SA20 लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। डेवन कॉनवे (64) और केन विलियमसन (40) ने टीम को तूफानी शुरुआत दी।

रयान रिकेल्टन का शतक गया बेकार 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI केप टाउन की ओर से रयान रिकेल्टन ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने मैदान के चारों ओर 11 छक्के जड़े और अपना शानदार शतक पूरा किया। जेसन स्मिथ ने भी अंत में 14 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर उम्मीद जगाई, लेकिन आखिरी ओवर में बाजी पलट गई।