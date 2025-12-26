Language
    IND W vs SL W: रेणुका-दीप्ति की फिरकी और शेफाली के तूफान ने श्रीलंका को किया पस्त, भारत ने बनाई 3-0 की अजेय बढ़त

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका को मात देते हुए सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है। टीम इंडिया की इस जीत में दीप्ति शर्मा, रे ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के बाद शेफाली वर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका को तीसरे टी20 मैच में आठ विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीता और श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। मेहमान टीम पूरे 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। भारत ने ये टारगेट 13.2 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

    शेफाली ने पहले ही ओवर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया जिसके लिए उन्होंने महज 24 गेंदों का सामना किया। वह 42 गेंदों पर 11 चौके और तीन छक्कों की मदद से 79 रन बनाकर नाबाद रहीं। 

    मंधाना ने किया निराश

    एक ओर शेफाली तूफानी रंग दिखा रही थीं तो वहीं उनकी सलामी जोड़ीदार स्मृति मंधाना का बल्ला शांत रहा। लगातार तीसरे मैच में मंधाना बड़ी पारी नहीं खेल सकीं। चौथे ओवर का दूसरी गेंद पर कविशा दिलहारी ने उनकी पारी का अंत कर दिया। वह छह गेंदों पर छह रन ही बना सकीं। उनकी जगह उतरीं जेमिमा रोड्रिग्स ने शेफाली का साथ दिया और टीम को जीत के करीब ले गईं। आठवें ओवर की आखिरी गेंद पर रानावीरा ने उनकी पारी का भी अंत कर दिया। वह नौ रन ही बना सकीं, लेकिन शेफाली का साथ उन्होंने भरपूर दिया दो लगातार तेजी से रन बना रही थीं।

    शेफाली अंत तक नाबाद रहीं और टीम को जीत दिलाकर ही लौटीं। इस दौरान उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मिताली राज को पीछे कर दिया। मिताली के 89 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2364 रन थे। वहीं शेफाली 93 मैचों में उनसे आगे निकल गई हैं। 

    रेणुका और दीप्ति ने किया कमाल

    इससे पहले, रेणुका और दीप्ति के सामने श्रीलंका की बल्लेबाज संघर्ष करती दिखीं। विशाखापत्तनम में खेले गए पहले मैच में 128, दूसरे मैच में 122 रन बनाने के बाद तीसरे मैच भी श्रीलंकाई टीम सात विकेट पर केवल 112 रन का स्कोर खड़ा कर सकी। टीम में वापसी कर रहीं रेणुका ने चार और दीप्ति ने तीन विकेट लिए। रेणुको को स्नेह राणा व दीप्ति को अरुंधति रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया गया था।

    श्रीलंकाई कप्तान चामरी अट्टापट्टू (3) और हसिनी परेरा (25) की ओपनिंग जोड़ी ने सधी शुरुआत की, लेकिन पांचवें ओवर में दीप्ति ने अट्टापट्टू को आउट किया और इसके बाद श्रीलंकाई टीम संभल ही नहीं सकी। पावरप्ले समाप्त होने तक श्रीलंका की टीम तीन विकेट गंवा चुकी थी। रेणुका ने हसिनी और हर्षिता समाराविक्रमा को आउट कर शीर्षक्रम को समेट दिया। इमिशा दुलानी (27) और कविशा दिलहारी (20) के बीच 40 रन की साझेदारी हुई, जिससे टीम 100 के स्कोर के पास पहुंची।

    दीप्ति ने की शट की बराबरी

    तीन विकेट लेने के साथ ही भारत की स्टार आलराउंडर दीप्ति ने टी-20 प्रारूप में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में आस्ट्रेलिया की गेंदबाज मेगन शूट की बराबरी कर ली। अब इन दोनों के नाम टी-20 में 151 विकेट हो गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की निदा डार हैं, जिनके नाम 144 विकेट हैं।

