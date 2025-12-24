IND W vs SL W: Shafali Verma का धमाका…तोड़ा स्मृति-दीप्ति का बड़ा रिकॉर्ड; विशाखापट्टनम में बनाया नया कीर्तिमान

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:46 AM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shafali Verma IND W vs SL W: विशाखापट्टनम के ACA-VDCA स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20I मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका पर 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत की सबसे बड़ी स्टार रहीं युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, जिन्होंने न केवल भारत को मैच जिताया, बल्कि दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। शेफाली वर्मा ने मैट में 69 रन की नाबाद पारी खेली और बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। 

    Shafali Verma की तूफानी पारी

    129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। हरियाणा की रहने वाली शेफाली वर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की खूब धुनाई की। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और मात्र 11.5 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। शेफाली ने अपनी नाबाद 69 रनों की पारी में 11 चौके और 1 छक्का लगाया।

    पारी के दौरान उन्होंने अहम साझेदारियां भी निभाईं। पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना (14) के साथ 29 रन, दूसरे विकेट के लिए जेमिमा रोड्रिग्स (26) के साथ 58 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर (10) के साथ 41 रन जोड़कर भारत की जीत पक्की की।

    विशाखापट्टनम में  बनाया नया कीर्तिमान

    इस मैच में शानदार खेल दिखाने के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' (POTM) का अवॉर्ड मिला। इस अवॉर्ड के लिए चुने जाने के साथ ही शेफाली ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह उनके करियर का 8वां POTM अवॉर्ड था। इसके साथ ही उन्होंने स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा (दोनों के 7-7 अवॉर्ड) को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में वह केवल मिताली राज (12) और हरमनप्रीत कौर (11) से पीछे हैं।

    गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन

    इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, जहां स्पिनर वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2-2 विकेट लिए, जबकि तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने भी 1-1 विकेट लेकर विरोधी टीम पर दबाव बनाए रखा। स्नेह राणा बेहद किफायती रहीं और उन्होंने अपने कोटे में केवल 11 रन दिए।

    सीरीज पर कब्जा करने की तैयारी

    इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अब सीरीज के अगले तीन मैच तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। कप्तान हरमनप्रीत कौर की सेना अगले तीन मैचों में से एक भी जीत जाती है, तो सीरीज भारत के नाम हो जाएगी।

