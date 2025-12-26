Language
    IND W VS SL W: दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के रिकॉर्ड को खतरा, ऐसा करने वाली बनी सिर्फ दूसरी गेंदबाज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:49 PM (IST)

    भारतीय टीम की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की है और एक बड़ा रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दीप्ति ने इस मैच में तीन वि ...और पढ़ें

    दीप्ति शर्मा ने किया बड़ा काम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सीनियर ऑराउंडर दीप्ति शर्मा ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टी20 मैच में शानदार गेंदबाजी कते हुए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दीप्ति ने इस मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान किया और उनका रन बनाने मुश्किल कर दिया। दीप्ति इस मैच में वापसी कर ही हैं। बीमार होने के कारण वह दूसरे मैच में नहीं खेली थीं।

    इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआती दो मैचों में भारत ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी की थी। दोनों ही मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया था। पहले मैच में श्रीलंकाई टीम 123 रन ही बना सकी थी। दूसरे मैच में मेहमान टीम 128 रनों पर थम गई थी। तीसरे मैच में तो श्रीलंका के साथ और भी बुरा हुआ है। टीम ने पूरे 20 ओवर जरूर खेले, लेकिन बनाए सात विकेट खोने के बाद 112 रन ही बना सक।

    दीप्ति ने बनाया रिकॉर्ड

    अनुभवी ऑफ स्पिनर दीप्ति ने इस मैच में चार ओवरों में 18 रन देकर तीन विकेट लिए हैं। इसी के साथ उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने विकेटों की संख्या 151 कर ली है। दीप्ति इसी के साथ महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट के बराबर पहुंच गई हैं। दोनों के 151 विकेट हैं और संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। दीप्ति मेगन के अलावा सिर्फ दूसरी ही महिला गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट का आंकड़ा छुआ है।

    अब अगले मैच में दीप्ति की नजरें इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने पर होंगी। दीप्ति ने पहले मैच में एक विकेट लिया था, लेकिन वह नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनने में सफल रही थीं। वह अपनी इसी फॉर्म को आने वाले मैचों में भी जारी रखना चाहेंगी।

    रेणुका सिंह का कमाल

    दीप्ति के अलावा इस मैच में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने शानदार गेदंबाजी की। वह चार विकेट लेने में सफल रहीं। इन दोनों ही गेंदबाजों के कारण श्रीलंकाई टीम भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने में फेल हो गई। श्रीलंका के लिए हासिनी परेरा ने 18 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेली जिसमें पांच चौके शामिल रहे। इमेशा दिलहारी ने 32 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 27 रन बनाए। कविशा दिलहारी ने 13 गेंदों पर 20 रन बनाए।

