IND W vs SL W 3rd T20I Live Streaming: सीरीज जीतने के इरादे से खेलेगी भारतीय टीम, फ्री में ऐसे देखें तीसरा टी20 मैच

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। India Women Vs Sri Lanka Women 3rd T20 Live Streaming: भारत और श्रीलंका के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीते और उसकी कोशिश जीत की हैट्रिक लगाकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।

याद दिला दें कि भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट से मात दी थी। इसके बाद विमेन इन ब्‍ल्‍यू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरा मैच 7 विकेट से जीता। पहले दोनों मैच विशाखापत्‍तनम में खेले गए थे। अब तिरुवनंतपुरम में सीरीज के अगले तीन मुकाबले खेले जाएंगे।