IND W vs SL W 3rd T20I: श्रीलंका के विरुद्ध भारत की नजरें सीरीज जीतने पर, आज खेला जाएगा तीसरा मुकाबला

तिरूअनंतपुरम, पीटीआई: आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम अपनी लय को कायम रखते हुए खराब फार्म से जूझ रही श्रीलंकाई टीम के विरुद्ध शुक्रवार को तीसरा टी-20 मैच और पांच मैचों की सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। भारत ने विशाखापत्तनम में पहले दो टी-20 मैचों में क्रमश: आठ और सात विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की यह पिछले 11 टी-20 मैचों में नौवीं जीत थी। श्रीलंका ने आखिरी बार भारत को जुलाई 2024 में दांबुला में हराया था।

मेजबान टीम के पास शानदार बल्लेबाजी क्रम है और पिछले दोनों मैचों में अलग अलग खिलाड़ियों ने जीत दिलाई है। पहले मैच में जहां जेमिमा रौड्रिग्स चली तो दूसरे में शेफाली वर्मा जीत की सूत्रधार रहीं। भारत की गेंदबाजी ईकाई भी उतनी ही दमदार है और स्पिनरों ने पहले मैच में श्रीलंका को छह विकेट पर 121 और दूसरे में नौ विकेट पर 128 रन पर रोक दिया।

युवा श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा और क्रांति गौड़ ने अनुशासित, नियंत्रित और प्रभावी गेंदबाजी की है। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बुखार के कारण दूसरा टी-20 नहीं खेल पाई, लेकिन उनकी जगह आई स्नेह राणा ने चार ओवर में 11 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि, भारतीय टीम को क्षेत्ररक्षण पर काम करना होगा, चूंकि पहले मैच में पांच कैच छूटे थे।

हालांकि, दूसरे मैच में तीन रन आउट किए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम यहां अगले तीन मैचों में प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी। दूसरी ओर श्रीलंका को उम्मीद है कि जगह बदलने से उसकी किस्मत भी बदलेगी। हालांकि, दोनों टीमों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर है।