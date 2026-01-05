IND U19 vs SA U19: वैभव के तूफान के बाद बारिश ने साउथ अफ्रीका को रुलाया, भारत ने बनाई 2-0 की बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के बाद बाकी बल्लेबाजों के संयुक्त योगदान से भारतीय अंडर-19 टीम ने सोमवार को बेनोनी में खेले गए दूसरे यूथ वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के तहते आठ विकेट से हरा दिया। इस मैच में बारिश ने काफी खलल डाला जिससे भारत को जीत के लिए 27 ओवरों में 174 रनों का टारगेट मिला। टीम इंडिया ने ये टारगेट 23.3 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 49.3 ओवरों में 245 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने वैभव के दम पर तूफानी शुरुआत की, लेकिन पहले 11वें ओवर के बाद और फिर आठ गेंद बाद फिर मौसम खराब होने के चलते मैच रोका गया। काफी देर बाद हालात खेलने लायक बने तब अंपायरों ने मैच के ओवरों में कटौती करते हुए भारत को 27 ओवरों में 174 रनों का टारगेट दिया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

वैभव ने काटा बवाल इस सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे वैभव ने आते ही अपना तूफानी रंग दिखा दिया। उन्होंने पहले ओवर में छक्का मारा और फिर दूसरे ओवर में दो छक्के जड़े। चौथा ओवर खेलने का उन्हें मौका नहीं मिला। सातवें ओवर तक वह जिस भी ओवर में खेले हर ओवर में छक्का मारा। उन्होंने 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया वो भी छक्के से। सातवें ओवर की पहली गेंद पर ये छक्का आया। इसके बाद वैभव ने दो और छक्के मारे। लगा वह छह छक्के मार देंगे लेकिन अगली गेंद पर चौका आया।

आठवें ओवर की पहली गेंद पर वह आउट हो गए। उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया और 10 छक्कों के अलावा एक चौके की मदद से 68 रनों की पारी खेली। वह जब आउट हुए थे तब भारत का स्कोर 95 रन था। उनसे पहले टीम के दूसरे सलामी बल्लेबाज एरॉन जॉर्ज भी आउट हो गए थे। उनका विकेट 67 के कुल स्कोर पर गिरा था। जॉर्ज ने 19 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 20 रन बनाए थे।

अभिज्ञान का कमाल वैभव के जाने के बाद अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला और टीम की जिम्मेदारी ली। उनको वेदांत त्रिवेदी का साथ मिला। दोनों ने मिलकर 81 रनों की साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। अभिज्ञान दो रनों से अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 42 गेंदों का सामना किया और तीन चौकों के अलावा दो छक्कों की मदद से नाबाद 48 रन बनाए। वेदांत 57 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 31 रन बनाने में सफल रहे।