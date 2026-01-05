IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद खतरनाक कारणों से रुका मैच, काफी देर के बाद हुआ शुरू
भारत और साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीमों के बीच खेला जा रहा दूसरा वनडे मैच खराब मौसम और बारिश के कारण काफी देर तक रुका रहा। मैच दोबारा जब शुरु हुआ तो ओवर ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीमों के बीच बेनोनी में खेले जा रहे दूसरे यूथ वनडे पर संकट के बादल छा गए हैं। इस मैच में सब कुछ ठीक चल रहा था और टीम इंडिया जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी तभी बादलों ने कहर बरपा दिया और मैच को रोकना पड़ा। काफी देर की रुकावट के बाद मैच शुरू हो गया है।
बिजली कड़कड़ने और बारिश के कारण ये मैच रोक दिया गया है। काफी देर से ये मैच रुका है और इसके दोबारा शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मैच जब जारी था तब अचानक से से बारिश आई लेकिन कुछ देर रुकने के बाद मैच दोबारा शुरू हो गया। इसके कुछ दे बार बिजली कड़कने लगी और फिर अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान के बाहर जाने को कह दिया।
हालात हुए मु्श्किल
भारतीय पारी के 11 ओवर हो चुके थे और वैभव सूर्यवंशी 68 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो चुके थे। 11वें ओवर के खत्म होने के बाद बारिश आ गई और मैच को रोकना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे की बारिश की रुकावट के बाद मैच शुरू हुआ लेकिन आठ गेंद ही फेंकी जा सकी थीं कि बादल कड़कडाने लगे। बिजली चमकने लगी और अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेज दिया।
काफी देर तक मैच रुका रहा और फिर जब हालात खेलने लायक बने तो मैच दोबारा शुरू किया गया, लेकिन ओवरों के साथ-साथ टारगेट में भी कटौती कर दी गई है। अब ये मैच 27 ओवरों का हो गया है और भारत को जीत के लिए 174 रन बनाने हैं।
वैभव का तूफान
इससे पहले, साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए थे। भारत को वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत दी और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। वैभव ने 24 गेंदों का सामना कर एक चौके और 10 छक्कों की मदद से 68 रनों की पारी खेली। उन्होंने 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये रही कि अर्धशतक पूरा करने तक वैभव ने एक भी चौका नहीं मारा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।