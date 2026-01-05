Language
    IND U19 vs SA U19: दूसरे मैच में तूफान की तरह बरसे वैभव सूर्यवंशी, छक्कों की बारिश कर 19 गेंदों पर ठोकी फिफ्टी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:51 PM (IST)

    वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल की पारी खेली है और तूफानी अवतार दिखाते हुए छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ 19 गेंद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहले वनडे में फेल होने के बाद भारत की अंडर-19 टीम के कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार को खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में गजब का तूफान मचा दिया। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने छक्कों की बारिश करते हुए आतिशी फिफ्टी ठोकी। वैभव ने इस पारी में अर्धशतक पूरा होने तक एक भी चौका नहीं मारा।

    पहले मैच में वैभव का बल्ला 12 गेंदों पर 11 रन ही बना सका था। दूसरे मैच में वैभव ने पूरी कसर निकाल ली और आते ही तूफानी तेवर दिखाए। उनकी पारी देख एक बार फिर गेंदबाजों की रूह कांप गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए।

    ऐसे बनाए रन

    वैभव ने पहले ओवर में दो छक्के मारे। दूसरे ओवर में उन्होंने एक छक्का जड़ा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर गेंद को छह रनों के लिए भेज दिया। चौथे ओवर में उनके पास स्ट्राइक नहीं आई। पांचवें ओवर में उन्होंने दो और छक्के मारे। छठे ओवर में एक छक्का मारा। उनकी इस पारी से भारत का स्कोर छह ओवरों में बिना किसी नुकसान के 67 रन था। इसके बाद सातवें ओवर की पहली गेंद पर छक्का मार उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया जिसके लिए उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया। इसी ओवर में उन्होंने अगली दो गेंदो पर छक्के मार और चौथी गेंद पर चौका मारा।

    नहीं बना पाए शतक

    सातवें ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि वह छह गेंदों पर छह छक्के ठोक देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके शतक की उम्मीद भी लग रही और ये भी पूरी नहीं हो सकी। आठवें ओवर की पहली गेंद पर वैभव माइकल क्रुइसकैम्प का शिकार हो गए। बोसमैन ने उनका कैच लपका वैभव ने 24 गेंदों की पारी में 68 रन बनाए जिसमें 10 छक्के और एक चौका शामिल रहा।

    उनकी इस पारी से टीम ने जीत की बुनियाद रख दी है। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए हैं। वैभव इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय में अंडर-19 टीम के नियमति कप्तान आयुश म्हात्रे और उप-कप्तान विहान मल्होत्रा चोटिल हैं।

