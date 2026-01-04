स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट का भविष्‍य माने जा रहे वैभव सूर्यवंशी ने नए साल की शुरुआत इतिहास रचते हुए की। उन्‍होंने साल के तीसरे दिन ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम अंकित करा लिया है। वैभव इन दिनों साउथ अफ्रीका में हैं। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच 3 यूथ वनडे की सीरीज खेली जा रही है।

सबसे कम उम्र के कप्‍तान बन गए हैं शनिवार को वैभव सूर्यवंशी की कप्‍तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को DLS मैथड से 25 रनों से हराया। मुकाबले में उतरते ही वैभव ने एक खास कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने पाकिस्‍तानी क्रिकेटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दरअसल, वैभव यूथ वनडे में किसी टीम की कमान संभालने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्‍तान बन गए हैं। वैभव की उम्र अभी 15 साल है। वैभव ने पाकिस्तान के अहमद शहजाद का 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्‍वस्‍त कर दिया है।

वैभव का बल्‍ला नहीं चला बेनौनी के विलोमूर पार्क में साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ पहले वनडे में वैभव का बल्‍ला नहीं चला। उन्‍होंने 12 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्‍होंने 2 चौके भी लगाए। भारतीय युवा टीम के रेगुलर कप्‍तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा चोट के कारण इस वनडे सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं। ऐसे में युवा टीम का दारोमदार युवा वैभव को सौंपा गया है।