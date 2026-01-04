वैभव सूर्यवंशी ने नए साल में रचा इतिहास, दुनिया का कोई भी प्लेयर अब तक नहीं कर सका ऐसा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट का भविष्य माने जा रहे वैभव सूर्यवंशी ने नए साल की शुरुआत इतिहास रचते हुए की। उन्होंने साल के तीसरे दिन ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम अंकित करा लिया है। वैभव इन दिनों साउथ अफ्रीका में हैं। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका अंडर-19 क्रिकेट टीम के बीच 3 यूथ वनडे की सीरीज खेली जा रही है।
सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं
शनिवार को वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को DLS मैथड से 25 रनों से हराया। मुकाबले में उतरते ही वैभव ने एक खास कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दरअसल, वैभव यूथ वनडे में किसी टीम की कमान संभालने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं। वैभव की उम्र अभी 15 साल है। वैभव ने पाकिस्तान के अहमद शहजाद का 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है।
वैभव का बल्ला नहीं चला
बेनौनी के विलोमूर पार्क में साउथ अफ्रीका अंडर-19 के खिलाफ पहले वनडे में वैभव का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए। भारतीय युवा टीम के रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा चोट के कारण इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में युवा टीम का दारोमदार युवा वैभव को सौंपा गया है।
वैभव को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
- विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक ठोक दिया था।
- उन्होंने 84 गेंदों पर 190 रन की पारी खेली थी। अपनी इस पारी में युवा बैटर ने 16 चौके और 15 सिक्स लगाए थे।
- वैभव की इस आतिशी पारी की बदौलत बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 397 रन से रौंदा था।
- हाल ही में वैभव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
- यह सम्मान 5 से 18 साल के बच्चों को अलग-अलग फील्ड में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है।
