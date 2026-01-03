IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला पड़ा ठंडा, कप्तानी के पहले मैच में दबाव में बिखर गया तूफान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी इस समय साउथ अफ्रीका दौरे पर हैं और भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी कर रहे है। वैभव से उम्मीद थी कि वह अपने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन पहले मैच में उनका बल्ला आग नहीं उगल सका।

वैभव अपने उस रंग में भी दिखाई नहीं दिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वैभव की पहचान तूफानी बल्लेबाज के दौर पर है लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ उनका बल्ला चौके-छक्कों की बारिश नहीं कर सका। संभवतः वैभव कप्तानी के दबाव में थे।

जल्दी हुए आउट वैभव ने इस मैच में 12 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए। उनके बल्ले से दो चौके निकले। आमतौर पर 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले वैभव ने इस मैच में सिर्फ 91.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वैभव को यहां बड़ी पारी खेलनी थी क्योंकि टीम को शुरुआती झटका लग चुका था। एरॉन जॉर्ज दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। वेदांत त्रिवेदी ने कप्तान के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की लेकिन वैभव जल्दी आउट हो गए। वैभव का विकेट 34 रनों के कुल स्कोर पर गिरा।