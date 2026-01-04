INDU19 vs SAU19 2nd ODI Live Streaming: वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, नोट करें मैच का पता
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 की भारतीय युवा टीम जमकर तैयारी कर रही है। इसके लिए भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है। भारत और साउथ अफ्रीका की युवा टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को DLS मैथड से 25 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
अब वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी वाली टीम दूसरे वनडे को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं साउथ अफ्रीका टीम वापसी की राह तलाशेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि दूसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा। क्या फैंस भारत में इस मुकाबले को देख सकते हैं?
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच 5 जनवरी को खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच विलोमूर पार्क, बेनोनी में खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस दोपहर 1 बजे होगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच भारत में कैसे देख सकते हैं?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर-19 यूथ वनडे सीरीज के लिए अभी तक किसी भी आधिकारिक स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पार्टनर की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इन मुकाबलों को टीवी और मोबाइल पर नहीं देख सकते हैं। दूसरे वनडे से जुड़ी बड़ी खबरें और मैच रिपोर्ट आप दैनिक जागरण एप और बेवसाइट पर पढ़ सकते हैं।
भारत U19 टीम इस प्रकार है
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज, हरवंश पंगालिया, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, मोहम्मद एनान, राहुल कुमार, उधव मोहन, युवराज गोहिल।
दक्षिण अफ्रीका U19 टीम इस प्रकार है
जोरिच वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (विकेटकीपर/कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, डेनियल बोसमैन, बैंडिले मबाथा, एनटांडो सोनी, जे जे बैसन, बयांदा माजोला, कॉर्न बोथा, माइकल क्रुइस्कैंप, लेथाबो फाहलामोहलाका, एनाथी किट्सिनी।
