स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। आईसीसी मेंस अंडर-19 वनडे विश्‍व कप 2026 की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को पुख्‍ता करना चाहती है। ऐसे में भारत की युवा टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है।

भारत और साउथ अफ्रीका की युवा टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में साल की शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी एक्‍शन में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं वैभव भारतीय टीम की कप्‍तानी करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मैच कब और कहां खेला जाएगा।

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कब खेला जाएगा? भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा। भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कहां खेला जाएगा? भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच विलोमूर पार्क, बेनोनी में खेला जाएगा। भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा? भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस दोपहर 1 बजे होगा।

भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच भारत में कैसे देख सकते हैं? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर-19 यूथ वनडे सीरीज के लिए अभी तक किसी भी आधिकारिक स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पार्टनर की घोषणा नहीं की गई है।

विश्‍व कप की तैयारी होगी दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत अंडर-19 विश्व कप में हिस्‍सा लेगा। यह 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। आगामी आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप में 16 टीमों के बीच खिताबी टक्‍कर होगी। सभी टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है।

पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। भारत टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ करेगी। इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे।