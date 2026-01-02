INDU19 vs SAU19 Live Streaming: फिर एक्शन में नजर आएंगे वैभव सूर्यवंशी, भारत में देख पाएंगे यह मुकाबला?
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी मेंस अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहती है। ऐसे में भारत की युवा टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के दौरे पर है।
भारत और साउथ अफ्रीका की युवा टीमों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में साल की शुरुआत में ही वैभव सूर्यवंशी एक्शन में नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं वैभव भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मैच कब और कहां खेला जाएगा।
लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच विलोमूर पार्क, बेनोनी में खेला जाएगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस दोपहर 1 बजे होगा।
भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच पहला यूथ वनडे मैच भारत में कैसे देख सकते हैं?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंडर-19 यूथ वनडे सीरीज के लिए अभी तक किसी भी आधिकारिक स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट पार्टनर की घोषणा नहीं की गई है।
विश्व कप की तैयारी होगी
दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद भारत अंडर-19 विश्व कप में हिस्सा लेगा। यह 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। आगामी आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप में 16 टीमों के बीच खिताबी टक्कर होगी। सभी टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है।
पांच बार के चैंपियन भारत (2000, 2008, 2012, 2018 और 2022) को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। भारत टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ करेगी। इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे।
म्हात्रे और विहान टीम में नहीं
भारतीय यूथ टीम के रेगुलर खिलाड़ी और आगामी विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप-कप्तान आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई के अनुसार, "म्हात्रे और मल्होत्रा को कलाई में चोट लगी है और वे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं खेल पाएंगे। दोनों खिलाड़ी अपनी चोटों के आगे के इलाज के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे और आईसीसी मेंस अंडर-19 विश्व कप के लिए टीम में शामिल होंगे।"
भारत U19 टीम
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज, हरवंश पंगालिया, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, मोहम्मद एनान, राहुल कुमार, उधव मोहन, युवराज गोहिल।
दक्षिण अफ्रीका U19 टीम
जोरिच वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (विकेटकीपर/कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, डेनियल बोसमैन, बैंडिले मबाथा, एनटांडो सोनी, जे जे बैसन, बयांदा माजोला, कॉर्न बोथा, माइकल क्रुइस्कैंप, लेथाबो फाहलामोहलाका, एनाथी किट्सिनी।
