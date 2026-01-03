IND U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी हुए फेल तो Harvansh Pangalia ने संभाला मोर्चा, भारत ने जीत के साथ की नए साल की शुरुआत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने जीत के साथ नए साल की शुरुआत की है। कप्‍तान वैभव सूर्यवंशी के फेल होने के बाद हरवंश पंगालिया और आरएस अंबरीश के अर्धशतकों की बदौलत युवा भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को DLS मैथड से 25 रनों से मात दी। बारिश और बिजली गिरने के कारण इस मुकाबले को बीच-बीच में रोकना पड़ा। अंत में भारत को विजेता घोषित कर दिया गया।

भारत ने बनाए 300 रन टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 10 विकेट खोकर 300 रन बनाए। 301 रन चेज करने उतरी साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम ने 27.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए थे। तभी बिजली गिरने के कारण मैच को रोका गया। इसके बाद बारिश होने लगी। ऐसे में अंपायर्स ने DLS मैथड से भारत को विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

बल्‍ले से फेल हुए वैभव भारत की शुरुआत खराब रही और दूसरे ही ओवर में एरोज जॉर्ज (5) कैच आउट हुए। 7वें ओवर की पहली गेंद पर कप्‍तान वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट गंवा बैठे। उन्‍होंने 2 चौकों की मदद से 11 गेंदों पर 12 रन की पारी खेली। 67 के स्‍कोर पर भारत को 2 झटके लगे। 14वें ओवर में विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू रन आउट हुए। वहीं 15वें ओवर में वेदांत त्रिवेदी कैच आउट हुए। दोनों ने 21-21 रन की पारी खेली।

इसके बाद हरवंश पंगालिया और आरएस अंबरीश के बीच शतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 153 गेंदों पर 140 रन जोड़े। इस साझेदारी ने भारत को फाइटिंग टोटल तक पहुंचने में मदद की। फिफ्टी लगाने के बाद अंबरीश कैच आउट हो गए। उन्‍होंने 79 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों की मदद से 65 रन बनाए।

शतक से चूके हरवंश शतक की ओर बढ़ रहे हरवंश की पारी पर जे जे बैसन ने ब्रेक लगाया। उन्‍होंने 95 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद कनिष्क चौहान ने 23 गेंदों पर 32, मोहम्मद एनान ने 4, खिलान पटेल ने 26 और हेनिल पटेल ने 1 रन बनाया। दीपेश देवेन्द्रन 4 रन बनाकर नाबाद रहे।