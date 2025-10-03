SA W vs ENG W: इंग्लैंड के स्पिनरों के आगे चकरघिन्नी साउथ अफ्रीका 69 रनों पर ढेर, 10 विकेट से मिली शिकस्त

लिंसे स्मिथ की अगुआई में इंग्लैंड की स्पिनरों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और महिला वनडे वर्ल्ड कप के चौथे मैच में उसे 69 रनों पर ढेर कर दिया। इस आसान लक्ष्य को इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 14.1 ओवरों में हासिल कर लिया। एमी जोंस और टेमी बोयुमोंट ने टीम को जीत दिलाई।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लिंसे स्मिथ की अगुआई में इंग्लैंड की स्पिनरों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों का विकेट पर टिकना मुश्किल कर दिया और शुक्रवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप के चौथे मैच में उसे 69 रनों पर ढेर कर दिया। इस बेहद से आसान से टारगेट को इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 14.1 ओवरों में हासिल कर लिया।

इंग्लैंड के लिए एमी जोंस 40 और टेमी बोयुमोंट 21 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में सफल रहीं। एमी जोंस ने 50 गेंदों पर छह चौकों की मदद से ये रन बनाए। वहीं बोयुमोंट ने 35 गेंदों का सामना कर तीन चौके मारे।

साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का कमाल साउथ अफ्रीकी पारी के दौरान टीम की बल्लेबाज विकेट पर पैर नहीं जमा पा रही थीं। टीम की सिर्फ एक ही बल्लेबाज दहाई के अंक में पहुंची। किसी तरह सिनालो जाफ्ता ने 36 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 22 रनों की पारी खेली। अगर उनकी ये पारी नहीं होती तो साउथ अफ्रीका की हालत और भी बुरी हो सकती थी।

स्मिथ, सोफी एकल्सटन और चार्ली डीन ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया और लगतार विकेट लेती रहीं। स्मिथ ने तीन विकेट अपने नाम किए जबकि सोफी, चार्ली और नेट सिवर ब्रंट ने दो-दो विकेट झटके। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम को पहला विकेट उन्हीं ने लॉरा वोलपार्ड्ट को आउट कर दिलाया था। यहां से तो विकेटों का सिलसिला रुका नहीं और पूरी टीम 20.4 ओवरों में ढेर हो गई